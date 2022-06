Giulia de Lellis ‘copia’ Soleil Sorge? ‘Non banali’, cosa vorrebbe fare e cosa chiede ai fan

Giulia De Lellis ha un unico desiderio, ma cosa c'entra Soleil Sorge? Su Instagram spunta un dettaglio che spiega ai fan cosa sta succedendo

Giulia De Lellis è una delle influencer più seguite dal web. Di origine romana, si è fatta conoscere dal pubblico nello studio di “Uomini e donne“, il programma grazie al quale ha conquistato la stima e l’affetto dei fan che ancora oggi la supportano e sostengono.

Per anni è stata al centro del gossip per la storia d’amore con Andrea Damante, ma oggi quel periodo sembra ormai un ricordo lontano. La De Lellis ha voltato pagina ed ha tanti progetti da realizzare, uno in particolare lo ha già rivelato ai follower sui social. Ecco di cosa si tratta.

Giulia De Lellis, quale sarà il suo prossimo progetto: c’entra Soleil

Qualche ora fa, Giulia De Lellis ha condiviso con i fan un suo desiderio. Attraverso un post sui social ha affermato: “I nostri pensieri delle 21.15. Io e le mie amiche ci vogliamo fare le trecce, così per tutta l’estate. No cose antiche, vogliamo fare qualcosa di cool, bello sul pezzo”.

Ha poi aggiunto una foto di Rihanna con una pettinatura unica e inimitabile. Il post dell’influencer ha fatto immediatamente il giro del web e qualcuno non ha potuto fare a meno di notare il fatto che la De Lellis potrebbe aver pensato alle trecce dopo aver visto lo scatto di Soleil Sorge.

L’ex gieffina, infatti, ha postato una foto in cui mostra la sua acconciatura, pronta a sbarcare all’Isola dei famosi insieme a Vera Gemma. Le due andranno al posto dei 4 concorrenti che hanno abbandonato il gioco dopo aver saputo del prolungamento del reality, previsto fino alla fine di giugno.

Che fine ha fatto Carlo Beretta?

Tornando alla De Lellis, un altro dubbio sorto tra i fan riguarda la storia con Carlo Beretta. I due stanno ancora insieme? Sono in tanti a chiederselo dal momento che sui social l’influencer non ha più postato foto e video con il suo grande amore. Eppure, proprio con lui sembrava avere trovato un equilibrio.

