Gianluca Vacchi, la sua ‘ricca’ routine quotidiana: il commento pungente di Fiorella Mannoia

Sapete cosa fa Gianluca Vacchi nel corso delle sue giornate? Fiorella Mannoia ve lo spiega

Da tutti conosciuto per essere un imprenditore, diventato una star dei social dopo la pubblicazione di video e foto che lo hanno reso imbattibile. Il suo nome è Gianluca Vacchi, un uomo dallo stile eccentrico, attento alla moda, sempre presente agli eventi e party. Non rinuncia ad un’uscita in barca o a viaggiare. Sempre pronto a mettersi in gioco, ecco di cosa non può fare a meno nel corso delle sue giornate.

Gianluca Vacchi, cosa fa tutti i giorni alle 5 di mattina

L’imprenditore Gianluca Vacchi ha un’agenda ricca di impegni che iniziano fin dalle 5 della mattina. Si sveglia all’alba per chiudersi nella camera iperbarica, dove dorme altre due ore. Al suo interno, si inala dell’ossigeno puro al 100% a scopo terapeutico, ad una pressione superiore a quella atmosferica. Si tratta di un trattamento che a quanto pare ha degli effetti anti-aging.

Una volta trascorse queste due ore, si dedica alla ginnastica per 60 minuti per poi immergersi per altri 20 minuti in una vasca piena di ghiaccio zero gradi. Tutto ciò serve a rinvigorire i muscoli e in particolare causa un generale ringiovanimento dell’intero fisico. E per finire, pratica circa 4 ore al giorno padel, lo sport che sta andando molto di moda in questo ultimo periodo.

Le informazioni sulla vita di Vacchi sono state pubblicate sul Corriere della Sera e il giornalista Andrea Conti ha fatto un tweet al riguardo ed ha commentato: “Che ansia”.

Il commento che non è passato inosservato è stato quello di Fiorella Mannoia. La cantante, infatti, ha lasciato un messaggio sotto al post del giornalista scrivendo: “Che vita di mer**”.

La famiglia

Gianluca Vacchi è da poco diventato papà, si chiama Blu Jerusalema la piccola della casa e presto sposerà anche Sharon, l’amore della sua vita, nonché mamma della bambina. “Ha dato un senso a tutto. Non posso più prescindere dall’averla in braccio. – ha affermato l’imprenditore in una delle interviste rilasciate – È proprio una daddy girl: quasi quasi respinge sua madre se ci sono io nei dintorni. Però non dice ‘papà’, mentre dice ‘mamma’: forse pensa che tutti e due siamo mamma”.

