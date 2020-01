Ha iniziato mostrando la sua rich life a tempo di musica, ma nel tempo ha trovato il suo marchio di fabbrica: oggi Gianluca Vacchi osa sempre di più e mostra con orgoglio la sua abilità acrobatica

Gianluca Vacchi è ormai diventato un vero mito sui social media italiani e non solo: partito come un Dan Bilzerian in salsa italica, il ricco ex imprenditore (oggi DJ) bolognese nel tempo si è differenziato, puntando tutto su balletti e acrobazie, arrivando a totalizzare visualizzazioni record su Instagram, Facebook e Youtube.

Gianluca Vacchi, acrobazie virali sul tapis roulant

Anche chi non lo apprezza dovrà riconoscere che dietro ogni performance c’è quantomeno un duro allenamento: nell’ultimo video Vacchi si fa riprendere in palestra, mentre è impegnato in una session di cardio sul tapis roulant. Ma trattandosi di Vacchi, non poteva essere una session normale e infatti inizia subito a ballare, alternando corsa avanti, indietro e laterale a doppi passi, senza perdere mai l’equilibrio o la coordinazione.

La sua abilità gli è valsa più di un milione di views e migliaia di commenti, in tutte le lingue, quasi tutti di follower lo elogiano per la sua bravura (anche se non manca qua e là qualche commento ironico).

“Ma come fai ad incrociare sul tap a quella velocità??”, “Ti amo”, “Ti vorrei come sugar daddy” sono fra i commenti più gettonati, inframmezzati qua e là da inviti ad andare a lavorare in fabbrica e a insinuazioni sull’aver battuto la testa nel backstage di questo ed altri video.

Gianluca Vacchi, rich life acrobatica

Non è certo questo il primo video in cui Gianluca Vacchi si esibisce fra coreografie e acrobazie: all’inizio si limitava a ballare insieme alle sue giovani e bellissime fidanzate al grido di “Enjoy”, poi nel tempo si è specializzato in colpi di scena, che lo hanno portato ad accumulare views da capogiro.

Come dimenticare il video girato in treno, nel quale si issa nel corridoio, fra i due sedili, e riesce a mettere le gambe sulle cappelliere? O ancora quello delle acrobazie in moto?

Ha raggiunto infatti i 3 milioni e mezzo di visualizzazioni (solo su Instagram) il video in cui Vacchi raggiunge il duplice scopo di mostrare il suo parco moto e la sua abilità acrobatica: eccolo quindi guidare un quod su due ruote (letarali), una moto in piedi ed infine una Vespa, che dichiara essere sempre la sua preferita.