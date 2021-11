GFVip, Lulù e l’alito: il gesto prima di andare da Manuel che spiazza

Il tira e molla tra Lulù e Manuel continua. I due ora sembrano essersi riavvicinati, dopo un periodo passato lontani.

Lulù sembra non voler sbagliare in nessun modo, per non perdere un’altra volta il contatto con Manuel.

Così per risultare sempre perfetta, ha escogitato persino l'”alitometro”. La ragazza ha chiesto a Jo Squillo un parere sul suo alito, prima di avvicinarsi a Manuel.

“Troppo dentifricio” ha sentenziato Jo Squillo. “Non è che uno vuole baciare un dentifricio” le ha consigliato Jo.

