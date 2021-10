GFVip, gaffe della regia: manda in onda il confessionale di Jo Squillo durante la diretta

Il GFVip continua a regalare spunti e gaffe agli utenti del web. Questa volta si tratta di un errore commesso dalla regia.

È stato infatti trasmesso una parte di un confessionale di Jo Squillo. I dialoghi nei confessionali solitamente rimangono “segreti” o comunque sono usati in puntata per spiegare le varie dinamiche del reality.

Questa volta invece, per via di un errore in regia, è stato visibile un pezzo del discorso di Jo Squillo in cui commentava gli episodi inerenti a Soleil e Gianmaria.

Ma non è la prima volta che la regia – in tutti questi anni – commette qualche piccolo errore. Alcuni utenti sui social ricordano di altre inquadrature “proibite”: in passato infatti è capitato di intravedere persino qualche concorrente al bagno.