GF Vip, Manuel Bortuzzo sparla di Lulù: ‘Lei ci ha marciato’. Cosa dichiara sulla ragazza

A poche ore dall'esito della nomination, Manuel Bortuzzo rivela qualcosa di sconvolgente su Lulù: il pubblico stenta a crederci

Manuel Bortuzzo e Lulù sono di nuovo al centro del mirino e questa volta c’entra la nomination della ragazza che questa sera potrebbe lasciare la casa. Sta per arrivare una nuova e imperdibile puntata del “Grande fratello vip” ed il pubblico non vede l’ora di scoprire chi sarà l’eliminato.

Nonostante Lulù sia tra i preferiti del pubblico, molti all’interno della casa vorrebbero vederla fuori e a quanto pare tra questi ci sarebbe anche il suo amico speciale Manuel.

Manuel Bortuzzo la spara grossa su Lulù

Manuel Bortuzzo e Lulù fin dall’inizio del programma si sono rivelati grandi amici. Il loro, però, è un rapporto speciale fatto di piccole attenzioni, coccole e baci che spesso hanno superato il limite.

Tra i due, la pensa così il giovane atleta che più volte ha ribadito il fatto che tra i due non ci sia nient’altro che attrazione fisica. Dal canto suo, Lulù si è dichiarata ed ha esposto i suoi sentimenti nei confronti del ragazzo.

Il gieffino, parlando con alcuni compagni riguardo alla possibile eliminazione della sua amica ha spiegato ad una delle new entry com’è iniziata la storia con Lulù: “E’ nato come scambio d’affetto, poi è stato un po’ montato come una cosa più grande di quella che era,lei ha marciato su quella cosa lì.. poi ti lasci andare, attrazione fisica, quando capisci che non ti prende di testa basta“.

Il parare dei fan

La frase di Manuel non è passata inosservata e su Twitter non sono mancati i commenti da parte dei fan che fanno il tifo per Lulù.

Tra questi qualcuno ha scritto: “Lulù è sempre stata onesta e ha sofferto veramente per questa persona a causa dei suoi comportamenti ambigui, lui l’ha illusa, l’ha allontanata poi l’ha ripresa come un giocattolo per riallontanarla parlando anche di “show” in puntata. Adriana Volpe ti prego fallo nero”.

Inoltre Manuel non ha esitato a dire la sua riguardo alla possibile eliminazione di Lulù. Nonostante non l’abbia nominata, spera che esca. Lo ha rivelato a Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Le due hanno esclamato: “Se esce Lulù potresti rimanere vedovo” e lui ha risposto: “Magari”.

Non ci resta che attendere l’esito della nomination, Lulù resterà all’interno della casa? Stay tuned.