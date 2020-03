GF VIP carte pazze nella sfida all'ultima vittoria tra Sossio Aruta e Antonio Zequila. Ecco che cos'è successo nella casa del GF Vip 2020

Il GF si ferma? No, anche perché: chi è più in quarantena dei vip reclusi da giorni nella casa di Cinecittà?!

GF VIP carte pazze nella casa

E quindi mentre fuori dalla casa per eccellenza, le persone comuni non sanno se uscire per fare le spesa o aspettare di finire il cibo in dispensa prima di mettere anche solo il naso fuori, nelle camere del GF Vip la vita continua come al solito.

Con qualche scandalo, le solite polemiche, e quel sapore trash che ormai ha fatto affezionare al format tanti italiani.

Un trash che sembra aver toccato il suo apice con la partita a carte da alcuni definito “sublime”.

Il sublime trash del GF

Che cos’è successo nella casa del GF Vip?

Sossio Aruta e Antonio Zequila si sono sfidati a carte per vincere la corona del leader della Casa.

Adriana, presentatrice del match, sfruttando la rivalità tra i due, ha aperto la sfida così

Stiamo per assistere ad uno scontro fra due campioni nazionali nel gioco delle carte, due pesi massimi ognuno con la sua strategia e stile, ora si stanno riscaldando per voi con i loro coach, Patrick per Sossio e Denver per Antonio

e rivolgendosi poi ai VIP riuniti intorno al “ring” ha aggiunto

Vedo in prima fila degli ospiti d’eccezione, direttamente dagli Stati Uniti, una star del cinema: Fabio Testi!

Testi ha risposto senza esitare

Noi facciamo parte dei sostenitori di Tony e siamo sicuri che sarà un successo

Un partita a carte surreale, che ha scatenato l’ilarità di tutti gli ospiti, con tanto di tosse di Fabio Testi, canti balli e risate irrefrenabili.