Secondo il settimanale Oggi, il leader de Le Vibrazioni sarebbe anche disposto ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip per confrontarsi con Clizia e cercare di recuperare la loro storia

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono ufficialmente una coppia nella Casa del Gf Vip: lei ha rifiutato la corte di Zequila e dello spagnolo Ivan per poi cadere nelle braccia di Paolo, figlio d’arte di un papà rubacuori come Massimo Ciavarro (e di una splendida mamma come Eleonora Giorgi).

Per ora i due non si sbilanciano, ma neanche si nascondono più: lei ha alle spalle una situazione complicata, con una figlia di 5 anni e un matrimonio da poco finito, quello con il leader de Le Vibrazioni Francesco Sarcina.

Gf Vip, Francesco Sarcina vorrebbe un confronto con Clizia

Il matrimonio fra Clizia e Francesco non è finito bene: lei ha raccontato di averlo tradito con il migliore amico di lui, Riccardo Scamarcio, e la questione è finita in tv e sui giornali di gossip.

Ora Clizia sembra aver ritrovato la serenità fra le braccia di Paolo, ma cosa ne pensa Sarcina, reduce da una trionfale esperienza al Festival di Sanremo, dove la band di cui è frontman è arrivata quarta con la canzone “Dov’è”?

Il cantante non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito (se non una frecciata da Mara Venier, a Domenica In, alla quale ha detto di essere “già informato del gossip”) ma secondo il settimanale “Oggi” sarebbe intenzionato ad avere un confronto con l’ex moglie, in un disperato tentativo di riunire la famiglia.

Francesco Sarcina entrerà nella Casa?

Alfonso Signorini aveva già informato Clizia, nelle puntate precedenti, dell’exploit sanremese della band dell’ex marito con una canzone che sembra densa di riferimenti alla loro storia. In quell’occasione Clizia non si era mostrata particolarmente intenerita dalla dedica in musica dell’ex e successivamente ha raccontato che Sarcina aveva deciso di “distruggerla come donna”.

Ora un po’ tutti si aspettano che il leader delle Vibrazioni entri nella Casa del Gf per confrontarsi con la sua ex, che sembra averlo dimenticato ed essersi imbarcata in una storia d’amore con un altro uomo. Succederà mai?