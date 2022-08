GF Vip, doppio problema per Signorini: come farà con il cast? C’entrano le votazioni del 25 Settembre

Il GF VIp sta per cominciare non senza qualche problema tecnico, dovuto anche alle prossime votazioni: come verrà gestito il problema?

L’inizio della settima edizione del GF Vip si avvicina: ormai mancano poche settimane al debutto su canale 5 per il reality più famoso della televisione italiana.

LEGGI ANCHE : — Jessica Selassiè, video bollente dopo la polemica tra Barù e il suo fandom: come si mostra la vincitrice del GF VIP

Tuttavia, Alfonso Signorini e la produzione dovranno fare i conti con alcuni problemi tecnici: il più importante riguarda le imminenti elezioni, il cui voto per i cittadini italiani è previsto per il 25 settembre.

Tecnicamente, il GF Vip comincia il 19 settembre ma la produzione del programma televisivo deve essere in grado di garantire il diritto al voto ai vipponi chiusi in casa.

Successivamente, per rientrare in sicurezza in casa, dovranno sottoporsi obbligatoriamente a una quarantena di minimo 5 giorni, come previsto dal regolamento post pandemia.

Dagospia ha infatti spiegato che “Le normative anti-Covid, seppur allentate […] A soli sei giorni dal debutto, ai concorrenti sarà permesso di uscire per andare a votare nelle rispettive città ma in questo modo sarà necessaria una nuova quarantena prima del rientro in casa. Stesso discorso valido anche per chi entrerà nel reality giovedì 22 settembre durante la seconda puntata, a tre giorni dal voto”.

Foto: Kikapress