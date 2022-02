GF Vip, Biagio non ha fatto la quarantena di 7 giorni? Ecco dov’era qualche giorno prima di entrare in casa da Miriana

Il pubblico che segue con attenzione il GF Vip in queste ore si sta interrogando sul regolamento e sulle regole di quarantena da rispettare prima di poter entrare in casa.

A far sorgere qualche dubbio è stato l’ingresso speciale di Biagio D’Anelli. “Come mai entra in casa e ci sta una notte se giovedì/venerdì era a Mattino 5 e non in collegamento ma in studio?” si sono chiesti in tanti su Twitter.

Biagio D’Anelli e la quarantena (mancata?)

Biagio infatti è stato ospite nel programma della mattina di Canale 5, proprio per parlare di alcune vicende del reality di cui è stato protagonista fino a qualche settimana fa e prima di poter anche solo mettere piede in casa, stando al regolamento, ci sarebbe una quarantena da rispettare di almeno 7 giorni. La stessa che ha subito ad esempio Delia Duran, isolata in hotel , prima di poter entrare a tutti gli effetti nel reality.

È questa quindi la domanda più gettonata a cui molti seguaci della trasmissione non riescono a trovare una risposta. Più volte infatti abbiamo visto come i concorrenti che entrano nella casa, debbano rispettare distanze e obblighi di quarantena per via della pandemia: si troverà mai il bandolo della matassa sul regolamento del Gf Vip?

