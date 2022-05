Fine del mondo, la profezia dei Maya era sbagliata: la data nel 2022? Ecco quando

La fine del mondo secondo i Maya? Non il 2012 ma il 2022, ecco l'errore che sta facendo discutere

Per tutti noi il 2012 è stato l’anno più atteso visto che sarebbe dovuta accadere la fine del mondo, o almeno così avevano previsto i Maya. Eppure all’epoca non è poi successo nulla, se non un terremoto, una pandemia e una guerra che è ancora in corso.

Sono passati 10 anni e per l’occasione qualcuno parla di un certo errore di battitura. La fine del mondo ci sarà ma nel 2022, cosa accadrà?

Fine del mondo in arrivo, l’errore dei Maya

E’ in arrivo l’Apocalisse? Secondo quanto riporta il Messaggero, alcuni studi riguardanti la storia dell’America Latina antica affermerebbero che la data prevista dai Maya fosse sbagliata e che quella giusta sia molto più vicina a noi.

Infatti, non si tratta del 2012 ma del 2022 e la data prevista per la fine del mondo sembra essere un giorno compreso tra il 21 giugno e il 31 dicembre 2022. Non c’è nulla di certo, si tratta di una profezia e come tale deve essere considerata.

La profezia del 2012

I Maya nel loro calendario del “lungo computo”, avevano la data 21 Dicembre del 2012 come fine del mondo. Ma cosa avrebbe significato? Qualcuno interpretò la questione come una specie di rinascita, l’inizio di un nuovo ciclo. Altri, invece come una catastrofe universale. Eppure, quel giorno non successe nulla.

Infatti, tutte le profezie non sono altro che interpretazioni. I Maya non erano profeti, ma grandi matematici e abili osservatori del cielo, ma erano legati a rituali da cui derivano le profezie e tutto ciò che si collega al mondo di credenze e pratiche. Si parla di incisioni sul corpo per far uscire il sangue e di sacrifici umani. Tra tutti credevano che il sangue dei sacrifici umani desse energia al sole e gli conferisse vita.

FOTO: Shutterstock