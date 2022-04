Federico Fashion Style, aperto il nuovo negozio ad Anzio. Ecco i prezzi per una messa in piega: la cifra non è quella che pensi

Federico Fashion Style sta per aprire un nuovo negozio ad Anzio, curiosi di conoscere i prezzi?

Beatrice Manocchio - - Ultimo aggiornamento

Federico Fashion Style non sta più nella pelle e non vede l’ora di mostrare al pubblico che lo segue da anni il suo nuovo negozio ad Anzio, la città dove tutto ebbe inizio. Il suo primo salone, infatti, è stato aperto proprio sul mare ma ora è il momento di cambiare e salutarlo definitivamente per aprire le porte alle novità. Ne ha fatta di strada l’hair stylist romano che con determinazione e intraprendenza è arrivato al successo. Federico Fashion Style, i prezzi del nuovo negozio Nonostante la notorietà e la popolarità acquistate nel corso degli anni, Federico Fashion Style non ha mai dimenticato le origini: la famiglia e tutte le persone che hanno reso il successo possibile. Impossibile dimenticare anche le prime clienti per le quali ha sempre un occhio di riguardo. Inoltre, l’hair stylist cerca sempre di accontentare tutti e lo fa anche con i prezzi. La maggior parte crede che fare una messa in piega da un professionista come lui costi una fortuna, in realtà i prezzi sono accessibili a tutti. Scopriamo insieme alcuni dettagli. nuovo negozio ad Anzio Sul sito ufficiale di Federico Fashion Style si legge che un taglio donna fatto da lui costa 48 euro, mentre dai colleghi 23 euro. Lo shampoo e piega 15 euro, il colore per intero 70 euro e il ritocco 45 euro. Lo shatush può variare dai 160 ai 210 euro, poi ancora il colore ad Henné 60 euro. Insomma, i prezzi che troviamo nei suoi negozi è possibile ritrovarli anche in altre parti non famose. Federico Fashion Style è sempre attento alle esigenze del cliente, inoltre non perde occasione di inviare offerte per gli iscritti alla Newsletter. Quest’anno ha creato anche le sue fantastiche uova di pasqua dove all’interno c’è una sorpresa molto speciale. E a voi piacerebbe farvi coccolare dal professionista per eccellenza dei capelli? FOTO: Pesci combattenti