Federico Fashion Style lancia la sua linea di trucchi: ecco quanto costa il make up dell’hair stylist e dove comprarlo

L'hair stylist dei vip lancia un nuovo progetto: il trucco accompagnerà le acconciature di Federico Fashion style

In attesa di una nuova puntata di “Il salone delle meraviglie” in onda questa sera su Real Time, Federico Fashion style non perde occasione di condividere con i fan alcuni progetti a cui sta lavorando.

Da qualche tempo, infatti, l’hair stylist dei vip ha accennato ad una nuova linea di cosmetici per il make up che accompagnerà quella già in commercio dei capelli. Il professionista non molla mai e ancora una volta si mette in gioco per dare spazio a nuove esperienze.

Federico Fashion Style: novità in arrivo

Sempre attivo sui social, Federico Fashion Style non perde occasione di condividere con i fan che lo seguono, vanta di circa un milione di follower, iniziative e novità che lo riguardano. Il progetto dei cosmetici per il make up è una di quelle e proprio su Instagram avrebbe riferito attraverso una stories:

“Ragazze già mi state bombardando di domande, è ancora tutto in work in progress…presto vi aggiorno”.

I prezzi: tutte le ipotesi

Anche se non è stata ancora lanciata la linea dei trucchi, tanti si stanno chiedendo quali saranno i prezzi dei prodotti in arrivo. Considerando il costo dei vari cosmetici per capelli, ci sono buone probabilità che il professionista segua la stessa strategia di marketing.

I prezzi, infatti, non sono superiori alla media, anzi alcuni prodotti hanno un costo non eccessivo. Il range di riferimento va dai 15 ai 40 euro e sul sito sono sempre disponibili sconti a partire dal 10%.

Federico fashion style ha un sito web lineare e molto gettonato. Al suo interno si possono trovare prodotti, idee regalo, attrezzature e accessori per capelli.

Non ci resta che attendere ulteriori dettagli sulla nuova linea di cosmetici targata Federico Fashion style. Stay tuned.

