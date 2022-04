Federico Fashion style, la brutta notizia sulle stories: cosa è successo in queste ore e come ha reagito 

Federico Fashion Style racconta su Instagram insieme a sua figlia la gioia ritrovata dopo una profonda tristezza

Federico fashion Style è apparso nelle stories del suo profilo Instagram per raccontare un episodio privato della sua vita e per raccontare in qualche modo una nuova gioia condivisa con sua figlia, dopo un momento di profonda tristezza.

Federico è papà della piccola Sophie Maelle, alla quale è molto legato: su Instagram i due sono apparsi insieme per raccontare una parentesi della loro vita.

L’annuncio di Federico Fashion Style nelle stories di Instagram

“Io e Sophy vogliamo raccontarvi una brutta storia, ma finita, che ha fatto piangere un po’ tutti. Qualche giorno fa la nostra cagnolina stupenda Celine è volata in cielo. Ce l’abbiamo messa tutta, abbiamo cercato di salvarla in tutte le maniere ma purtroppo non ce l’ha fatta” ha spiegato Federico, raccontando stretto alla sua bimba del lutto subito.

Il suo racconto va avanti: “Però dovete sapere che a noi è tornato il sorriso perché è arrivata Nuvola. Eccola qua!”, Federico annuncia così l’arrivo in casa di un nuovo cucciolo di cane, che ha riportato il sorriso in famiglia: “é troppo dolce” spiega la piccola Sophie, guardando in camera.

Foto: Ufficio Stampa Pesci Combattenti