Federica Sciarelli, lite dietro le quinte con Alberto Matano? Come risponde il conduttore de La vita in diretta

Cosa è successo tra Federica Sciarelli e Alberto Matano dietro le quinte? Tutta la vicenda raccontata dal conduttore di La vita in diretta

Questa sera torna Federica Sciarelli con il consueto appuntamento di “Chi l’ha visto?” su Rai 3 dove ancora una volta porterà a galla alcuni casi e storie di persone scomparse. In attesa di scoprire quali saranno i gialli trattati nel corso della puntata, rivolgiamo l’attenzione su una vicenda che ha lasciato il pubblico a bocca aperta.

Si tratta di una presunta lite tra la conduttrice e il collega Alberto Matano, presentatore di “La vita in diretta”. Nell’ultimo periodo sono spuntate alcune indiscrezioni al riguardo, ecco cosa sarebbe emerso.

Federica Sciarelli si scontra con Alberto Matano: tutta la verità

Secondo alcune indiscrezioni, Federica Sciarelli avrebbe accusato il collega di spettacolarizzare il caso di Denise Pipitone. Sembra si tratti, però, soltanto di una voce infondata che ha poi scaturito una serie di articoli e gossip sui diretti interessati.

Dopo mesi senza conferme o smentite da parte di nessuno dei conduttori, Alberto Matano ha voluto rompere il silenzio e calmare le acque, rispondendo ai fan che hanno chiesto più dettagli al riguardo.

Così in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, il conduttore di “La vita in diretta” avrebbe affermato: “Chiacchiere. Con Federica ci parliamo spesso e tra noi c’è un rapporto di profonda stima e simpatia – poi ha aggiunto – Da quando sono passato dal TG1 alla guida de La vita in diretta leggo la qualunque”.

Chi l’ha visto, anticipazioni

Adesso che la situazione sembra più chiara, non ci resta che rivelarvi qualche anticipazione sulla puntata di questa sera. I casi che verranno affrontati da Federica Sciarelli saranno: il giallo di Andreea, ragazza di 27 anni scomparsa nel nulla dopo essersi allontanata da una festa; il giallo di Saman Abbas che potrebbe avere avuto una svolta.

Inoltre, la conduttrice non perderà occasione di riportare altre vicende, annunci e appelli come è solita fare da quasi venti anni.

FOTO: @KIKAPRESS