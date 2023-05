È conto alla rovescia per l’Eurovision Song Contest 2023 che porta Liverpool al centro della scena musicale globale. Ma chi sono gli artisti in gara più ascoltati?

Manca sempre meno, ormai, alla settimana dell’Eurovision Song Contest 2023 che vedrà Marco Mengoni rappresentare l’Italia con Due Vite. L’artista, già volato oltremanica per le prime prove a Liverpool, si esibirà nella serata finale in diretta tv su Rai 1 in prima serata sabato 13 maggio. Tutti i brani in gara sono già disponibili sulle piattaforme digitali e Spotify fornisce i dati relativi agli ascolti dell’ultimo mese. Nel periodo dal 25 marzo al 25 aprile, Due Vite si è guadagnato il secondo posto, dietro solo a Loreen, artista svedese che ha vinto l’edizione nel 2012, con quasi 11 milioni di ascolti.

Sulla base dei dati raccolti, quindi, la piattaforma, ha avanzato la previsione di un possibile podio composto da Loreen sul gradino più alto, Marco Mengoni al secondo posto e l’italiana, ma norvegese di adozione, Alessandra al terzo. Anche quest’anno gli utenti di Spotify possono immergersi nell’atmosfera del contest europeo più atteso ascoltando la playlist ufficiale di Eurovision all’interno dell’hub dedicato.

Non solo. In Italia, Spotify ha affidato a Diodato il takeover del format internazionale The Sound of Italy. L’artista ha, quindi, selezionato un best of della scena musicale italiana da presentare agli ascoltatori internazionali più curiosi, con la sua selezione di canzoni per prepararsi all’edizione 2023.

I concorrenti di Eurovision 2023 più ascoltati in Italia

I concorrenti di Eurovision 2023 più ascoltati in tutti i paesi

