Polemiche per una faccia buffa di Elettra Lamborghini nel salotto di Daria Bignardi a L'Assedio: ci pensa la cantante di "Musica (e il resto scompare)" a fare chiarezza con un tweet

Elettra Lamborghini è decisamente il personaggio del 2020: la sua ascesa nazionalpopolare era iniziata con il tormentone Pem Pem, ma il Festival di Sanremo e la sua twerkata in mondovisione l’hanno resa nota ad un pubblico molto più vasto.

Per parafrasare una frase già sentita, da grande popolarità arrivano grandi responsabilità e anche la “povera” Elettra ci è cascata: ospite nel salotto di Daria Bignardi a L’Assedio ha risposto ad una domanda politica in modo ambiguo ed è stata travolta dalle critiche.

Elettra Lamborghini Lega, cosa è successo a L’Assedio

Proprio così: la Bignardi ha chiesto ad Elettra, bolognese, se avesse votato alle elezioni regionali in Emilia Romagna e poi, ricevuta risposta positiva, si è azzardata a chiedere per chi. La Lamborghini, naif ma non fino a questo punto, si è rifiutata di dirlo e quando Daria le ha chiesto se è stata contenta del risultato, ha risposto con una faccia “ambigua”, interpretata da molti come un “no”.

A questo punto sulla testa della Lamborghini si è scatenata la polemica: facendo due più due il popolo del web l’ha dichiarata “leghista” e sono iniziate le critiche e gli insulti. Finchè stamattina, stanca del tam tam, si è fatta viva la stessa Elettra dai suoi social.

La risposta di Elettra

Non pensavo vi aspettaste da me una coscienza politica cosi attiva 😂 io faccio musica e twerk per chi non l avesse capito , e il resto scompare!! 🧚🏽‍♀️😜 ps: comunque non ho votato lega se é questo che volete sapere #mollatemi #cchiúpilupertutti — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) February 20, 2020

Elettra Laborghini ha voluto chiudere così il “caso” che era nato dalla sua faccia buffa davanti alla Bignardi: gran parte del web aveva comunque preso le sue parti anche prima della sua dichiarazione.

“Mi fa ridere come fino a ieri stavate tutti ad osannare e twerkare sulle note di Elettra Lamborghini e ora per una mancata risposta riguardante la politica la accusate di essere fascista, a furia di condannare il fascismo lo vedete anche dove non c’è voi siete pazzi“, ha scritto qualcuno, seguito anche da: “state dando della leghista ad elettra lamborghini solo perché non ha risposto alla domanda” e da “Dato che non ha funzionato la spocchia contro la leggerezza di @ElettraLambo ora tentano di farla passare per leghista. Che poi andrebbe fatto capire loro che fare insinuazioni (di qualsiasi tipo) è da stronzi, eh”