Selvaggia Lucarelli stronca tutti i cantanti di Sanremo a Domenica In e una signora inveisce contro di lei: ecco cosa è accaduto in diretta

C’è del trash anche su Rai 1. Epico scontro sul palco dell’Ariston durante la puntata speciale di Domenica In sul Festival di Sanremo tra Selvaggia Lucarelli e una signora del pubblico. Stanca delle continue stroncature verso i cantanti da parte dell’opinionista, la donna prima la invita teatralmente ad andare via, poi la paragona a Tina Cipollari. Il web è impazzito!

Domenica, In scontro tra Selvaggia Lucarelli e signora del pubblico

Selvaggia Lucarelli non è stata particolarmente tenera con i cantanti che hanno partecipato a Sanremo 2020. Pare che Elettra Lamborghini abbia disertato il programma proprio a causa sua.

Quando Alberto Urso si è lamentato per alcune critiche di giornalisti che l’hanno particolarmente ferito, lei gli ha detto che deve abituarsi e che servono a fortificare. Dal pubblico sono partiti fischi e voci di dissenso, mentre una donna particolarmente agitata si è alzata in piedi invitandola ad andare via.

Non è andata meglio con Achille Lauro, poco prima. “Perché non hai portato una canzone migliore?”. “Anche l’anno scorso avevo una bella canzone ma ho presentato Rolls Royce. Io non voglio vincere” ha risposto il cantante suscitando applausi in sala.

Poi tocca a Enrico Nigiotti. “La tua canzone è carina ma niente di che. Perché non ti fermi un paio di anni per tornare con una bella canzone?” Parole, quelle di Selvaggia Lucarelli, che hanno scatenato di nuovo l’accesa reazione del pubblico di Domenica In con l’immancabile signora che è tornata ad alzarsi in piedi, urlandole contro.

Mara la invita sul palco

Vedendola particolarmente polemica, Mara Venier ha chiesto alla donna di avvicinarsi per spiegare le sue ragioni.

“La devi smettere di attaccare questi giovani cantanti. La Lucarelli sta bene con Tina e basta” dice alla Lucarelli. “Tina chi?” chiedono spaesate Selvaggia e la conduttrice.

“Tina è quella che critica sempre tutti sul 5” continua con fervore la donna. “Ah, Tina Cipollari?! Ma io amo Tina e Gemma” esclama divertita Mara Venier. “E io amo Gemma” replica la signora.

L’esilarante siparietto ha divertito molto i presenti in sala e ha fatto impazzire i telespettatori a casa, che hanno infiammato il web con post ironici.

Inutile dire che le gesta della signora del pubblico contro Selvaggia Lucarelli sono divenute già memorabili gif su Twitter.