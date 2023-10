L’Italia è una meta richiestissima per i destination wedding: Borsa del Matrimonio in Italia ci fornisce i trend più attuali per le nozze degli stranieri da noi.

I cosiddetti Destination Wedding sono una realtà sempre più attuale e affascinante per gli stranieri che vogliono coronare il loro sogno d’amore e l’Italia è, a ragione, tra le mete più richieste per questo tipo di nozze: ma quali sono i trend previsti per il 2024?

Destination Wedding, Borsa del Matrimonio in Italia alla ricerca delle tendenze 2024

Il 20 e 21 ottobre 2023 il Palazzo dei Congressi di Roma ospita la nuova edizione di Borsa del Matrimonio in Italia: qui si incontreranno buyer internazionali e seller italiani per stabilire mode e tendenze del prossimo anno nel settore del wedding.

Perché l’Italia è così richiesta? Panorami da sogno, cucina senza eguali e soprattutto quell’imperitura ricerca della “Dolce vita”. Un altro fattore per cui i destination wedding in Italia sono in grande ascesa è che gli sposi stranieri apprezzano i posti segreti consigliati da chi vive sul territorio, lontano dal turismo di massa.

Tra le varie proposte dei seller BMII, spiccano diverse strutture per matrimoni provenienti da ogni parte d’Italia, ognuna con la sua unica storia e atmosfera. Nel Lazio vanno per la maggiore location immerse nel verde e nel silenzio della natura, tra ulivi, pascoli e campi coltivati dove gustare menù stagionali ma ricercati.

La campagna maremmana offre numerose possibilità per ospitare piccoli matrimoni all’interno delle terme combinando l’autenticità della natura con il comfort dei resort di charme presenti sul territorio.

Inutile dire che la Puglia è tra le regioni più richieste per i destination wedding in Italia, complici le ambientazioni sempre più chic nelle iconiche masserie e l’attenzione ad un’offerta eno-gastronomica eccellente.

I palazzi e le dimore storiche della Sicilia fanno da sfondo a nozze eleganti e sfarzose, mentre la Liguria accontenta gli sposi amanti del mare ma anche della montagna con una grande chicca: l’Acquario di Genova può diventare protagonista delle foto di matrimonio, una scelta davvero originale per rendere ancor più indimenticabile l’esperienza matrimoniale nel Bel Paese.

Foto: Ufficio Stampa