Denise Pipitone, Piera Maggio si sfoga: ‘Vogliono farmi stare zitta’. Nuova segnalazione su Denise porta in Tunisia?

Piera Maggio continua a combattere e soprattutto a far sentire la sua voce attraverso i canali social ufficiali, usati anche per cercare la piccola Denise.

Stando alle indiscrezioni degli ultimi giorni, si starebbe avvicinando l’archiviazione per i due indagati sul caso della scomparsa di Denise Pipitone.

Se ne parlerà nella nuova puntata di Chi l’ha visto, in onda questa sera su rai 3 e condotto come sempre da Federica Sciarelli.

Intanto Piera Maggio non si arrende, continua a combattere e soprattutto a far sentire la sua voce attraverso i canali social ufficiali, usati anche per cercare la sua bimba.

“Avrei dovuto starmene zitta e far finire tutto nell’oblio. Ed è qui che si sbagliano, perché la bambina rapita è mia figlia non la loro” ha scritto sui social Piera Maggio.

🤔…avrei dovuto starmene zitta e far finire tutto nell'oblio. Ed è qui che si sbagliano, perché la bambina rapita è MIA FIGLIA E NO LA LORO!

Le ultime segnalazioni parlano di una ragazza molto simile a Denise avvistata in Tunisia, la giovane però sembra più grande rispetto alla figlia di Piera.