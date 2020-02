Coronavirus sulle cose, basta questo prodotto per uccidere il virus

Coronavirus, uno studio tedesco rivela quanto a lungo il coronavirus riesce a sopravvivere su delle superfici. Gli esperti suggeriscono l'utilizzo di prodotti per lavare cose e mani per eliminare il virus.

Quanto a lungo sopravvive il Coronavirus?

Coronavirus, come altri patogeni quali la Sars, risulta in grado di resistere fino a 9 giorni posandosi su qualsiasi tipo di superficie. L’attenzione verso l’epidemia diffusasi in Cina, e al di fuori della Cina, rimane molto alta, e i governi di tutto il mondo stanno prendendo provvedimenti per arrestarne la diffusione. Intanto a dimostrare quando a lungo sopravvive il virus è stata una ricerca tedesca, pubblicando lo studio su Journal of Hospital Infection.

È possibile che il virus si diffonda anche attraverso il contatto fisico e superfici contaminate?

Come già spiegato dagli esperti, il Coronavirus si diffonde attraverso delle particelle presenti nella salive di individui già infetti. Queste poi possono trasmettersi nell’aria a causa di starnuti e tosse, come la classica influenza, e attaccare le mucose di chi invece non ha ancora contratto la malattia. Altri ricercatori invece ipotizzano il contagio anche attraverso il contatto fisico, ad esempio una stretta di mano, e con qualsiasi tipo di superficie. Per quanto riguarda proprio l’influenza appunto, il contagio può essere possibile anche attraverso semplici contatti fisici o con materiali contaminati, per poi portare le mani alle mucose.

Come contrastare il virus? Ecco un metodo efficace

Seppure, ricordiamo ancora una volta, la via principale di trasmissione del virus è quella area, potrete prevenirne la diffusione con dei semplici detergenti a base di alcol. I disinfettati che contengono una percentuale del 75% di alcol sono capaci di distruggere il batterio del Coronavirus. Allo stesso modo anche la candeggina, e tutti i detergenti con una percentuale dell’1% di cloro, risulta efficace. Per questo motivo gli esperti consigliano di lavare con determinati detergenti e disinfettanti le superfici degli ambienti domestici e quelli pubblici. Inoltre per debellare il Coronavirus è utile lavare le mani accuratamente ed evitare il contatti con naso e bocca, ad esempio.