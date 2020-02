Diventa virale sui social la burla del fantomatico Comune di Bugliano che porta i bambini in gita a Codogno per immunizzarli dal coronavirus

Il Comune di Bugliano vuole portare i bambini del paese in gita a Codogno per immunizzarli dal coronavirus. La notizia è stata pubblicata su Twitter dall’account dell’amministrazione comunale in questione che allega anche il documento che prova la decisione assunta dall’ente. In realtà si tratta di una delle solite fake news. O meglio, di una simpatica burla alla quale molti utenti ignari hanno creduto.

I bambini del Comune di Bugliano in gita a Codogno

Scorrendo tra i numerosi post relativi al coronavirus su Twitter, ce n’è uno che ha lasciato increduli molti utenti. “L’amministrazione comunale ha autorizzato una gita di un giorno per immunizzare i nostri bimbi in maniera naturale” ha cinguettato l’account del Comune di Bugliano.

L’incredibile tweet è accompagnato anche da un documento con tanto di logo dell’ente, che informa sui costi e modalità di partecipazione. “La gita ha lo scopo di vaccinare in modo naturale i nostri figli e di visitare il Museo Cabriniano”.

Insomma, i bambini di Bugliano sono pronti a invadere Codogno, focolaio del coronavirus in Lombardia. Ma sarà vero?

🔴 GITA SCOLASTICA A #CODOGNO

L'amministrazione comunale di #Bugliano ha autorizzato una gita di un giorno per immunizzare i nostri bimbi in maniera naturale.#Coronaviriusitalia #vaccini pic.twitter.com/88eVmou4bN — Comune di Bugliano (@CBugliano) February 27, 2020

È solo una burla

In realtà, il Comune di Bugliano non esiste. L’account è stato creato tempo fa per postare notizie satiriche, contestualizzandole in un piccolo centro italiano.

Ma non tutti sono a conoscenza dei fatti, così molti utenti, nel leggere quel post, si sono allarmati, pensato alla scelleratezza della decisione di quell’amministrazione comunale. L’indignazione era talmente forte, che nessuno si è chiesto come avrebbero fatto a varcare la zona rossa, visto che Codogno è un paese inaccessibile proprio a causa del coronavirus.

Qualcuno avanza l’ipotesi della fake news e altri, scoperto lo scherzo, crede sia comunque di pessimo gusto. Ma c’è anche chi si affida all’ironia e propone un gemellaggio tra Bugliano e Codogno.