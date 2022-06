Claire Audrin, esce Hybrido: il nuovo album di “canzoni sincere e autobiografiche” della cantautrice italiana

È uscito Hybrido, il nuovo album della cantautrice Claire Audrin: un viaggio sincero nella vita d'una ragazza di oggi

Il 10 giugno 2022 è uscito Hybrido, il nuovo album di Claire Audrin, la cantautrice che ‘suonava gli oggetti’. Il suo secondo album ha il suono fluido, cosmopolita e contemporaneo.

Out su tutte le piattaforme musicali: Hybrido è il nuovo album di Claire Audrin, la cantautrice che spazia tra i generi creando uno storytelling fatto di emozioni. Photo Credits: Nicola Cavallotti via HF4

Hybrido: il nuovo album di Claire Audrin

Prodotto da Alberto Salini per Giallo Ocra, Hybrido di Claire Audrin si presenta come un viaggio sonoro fatto di emozioni. Un percorso in cui tutti gli scenari e le esperienze vissuti dalla giovane cantautrice si fondono in un incrocio di tecniche, stili, sensazioni ed energie.

“Hybrido si chiama in questo modo perché è appunto un disco molto ibrido – ha raccontato l’autrice – sia a livello di suoni che a livello di genere e di lingua, parte in italiano e parte in inglese. Ho sentito la necessità di mettere insieme le mie canzoni, che ho scritto molto liberamente, senza pensare al come. Sono tutte canzoni molto sincere e anche autobiografiche”.

Una playlist ibrida, che racconta ‘semplicemente’ la vita di una ragazza di oggi

8 in brani in playlist, tra i quali si mette subito in risalto ‘Sospesa‘, il primo singolo già uscito nel 2021. Il disco racconta “semplicemente” la vita di una ragazza di oggi, muovendosi su note pop alternative, dimensioni acustiche e suggestioni da soundtrack. Folk ed elettronica si fondono con l’inconfondibile songwriting dell’autrice, capace di regalare storie ed emozioni a tutto il suo pubblico.

Altro brano molto importante è ‘Viaggio’, scritto nel periodo del lockdown: una sorta di espressione del desiderio di tornare fuori di casa, rivedere il mondo, ma al contempo di fare un viaggio interiore, per riscoprire se stessi tra picchi di felicità e cadute nella tristezza.

Chi è Claire Audrin

Già inserita da Spotify nelle playlist Equal e Scuola Indie, Claire Audrin si dedica alla musica dall’età di 14 anni. Si è esibita per le strade di Londra, dove sperimentava nuovi suoni facendo musica con oggetti di uso comune. Nel 2016 ha cominciato a pubblicare le sue cover su YouTube, arrivando a proporre una versione di Sofia insieme a Michele Bravi e ad Alvaro Soler. Nel 2018 ha aperto i concerti di Ermal Meta. Nel 2021 ha vinto la categoria ‘Songwriting Heroes‘ di LAZIOSound, prima tappa prima di aprire i concerti di Gio Evan, Fulminacci e Leo Gassman. Ha inoltre fatto parte della produzione delle colonne sonore de Il Vecchio e la Bambina e Questa notte parlami dell’Africa.

Hybrido è il secondo album di Claire Audrin, che nel 2018 aveva già pubblicato il suo primo lavoro, Unlocked.

Photo Credits: Edoardo Guerrazzi, Nicola Cavallotti via HF4