Hybrido: è uscito il nuovo album di Claire Audrin

Prodotto da Alberto Salini per Giallo Ocra, Hybrido di Claire Audrin si presenta come un viaggio sonoro fatto di emozioni. Un percorso in cui tutti gli scenari e le esperienze vissuti dalla giovane cantautrice si fondono in un incrocio di tecniche, stili, sensazioni ed energie.

“Hybrido si chiama in questo modo perché è appunto un disco molto ibrido – ha raccontato l’autrice – sia a livello di suoni che a livello di genere e di lingua, parte in italiano e parte in inglese. Ho sentito la necessità di mettere insieme le mie canzoni, che ho scritto molto liberamente, senza pensare al come. Sono tutte canzoni molto sincere e anche autobiografiche”.

Photo Credits: Nicola Cavallotti via HF4