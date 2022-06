Chiara Ferragni, l’appello dopo la puntata di Chi l’ha visto: cosa chiedono i fan all’influencer

Chi l'ha visto chiede aiuto a Chiara Ferragni, ecco cosa si aspettano i fan dall'influencer più seguita sul web: tutti i dettagli

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata di “Chi l’ha visto?”, appuntamento fisso ogni mercoledì su Rai 3 dove la conduttrice e giornalista Federica Sciarelli condivide con il pubblico alcuni fatti di cronaca e attualità, lanciando appelli per cercare persone scomparse o proseguire con gialli da risolvere.

Nell’episodio dell’8 giugno 2022, è stato mandato in onda un caso che sta facendo il giro del web. Si tratta di Angela Celentano, la bambina scomparsa ormai da più di venti anni.

Chi l’ha visto, il caso di Angela Celentano

Era il 1996 quando Angela Celentano è scomparsa nel nulla mentre stava facendo un pic nic con la sua famiglia sul Monte Faito. Da quel giorno non ci sono più notizie sul suo conto e i genitori ritengono che sia stata rapita per un‘adozione illegale.

Al momento la madre e il padre sono alla ricerca della ragazza, ormai ha ventinove anni, e si sono rivolti a “Chi l’ha visto?” per chiedere aiuto. Così hanno chiesto: “Chiunque abbia informazioni utili o se ti riconosci in questa storia ti chiediamo di contattarci. Grazie a tutti voi”.

L’aiuto di Chiara Ferragni

Dopo la puntata dell’8 giugno, il caso di Angela Celentano sta facendo molto discutere e sui social non si parla d’altro. Su Twitter, in particolare, qualche utente ha fatto riferimento a Chiara Ferragni.

L’imprenditrice digitale e influencer più famosa al mondo potrebbe essere fondamentale nella ricerca della ragazza. In che modo? Ecco cosa chiedono le persone in rete.

“Chiara Ferragni puoi fare tu un appello per cercare ANGELA CELENTANO … chi più di te arriverebbe potrebbe dare un grosso impulso alla ricerca di questa bimba”. FONTE TWITTER

“Perché non coinvolgete qualche #Influencer tipo la #ferragni? Ha milioni di #follower“. FONTE TWITTER

Per il momento la Ferragni non ha risposto, secondo voi verrà in aiuto a questa famiglia?

