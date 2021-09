Chi l’ha visto, la vera mamma di Oleysa è stata trovata? Cosa spunta sulla ragazza che si pensava fosse Denise Pipitone

Federica Sciarelli torna a parlare di Oleysa la ragazza russa che si pensava fosse Denise Pipitone. C'è una nuova pista sulla sua vera mamma

‘Chi l’ha visto?‘, in onda Mercoledì 15 Settembre su Rai3, torna ad affrontare il caso di Oleysa Rostova la ragazza russa che si pensava fosse Denise Pipitone.

Per giorni la storia di questa ragazza aveva tenuto l’Italia con il fiato sospeso, convinti che il caso della scomparsa di Denise Pipitone fosse giunto ad una svolta importante. Le analisi del sangue hanno riportato tutti con i piedi per terra: Oleysa non era la figlia di Piera Maggio. Ora ‘Chi la visto’ torna a parlare della ragazza russa che sta cercando i suoi genitori biologici.

Ad annunciare una possibile svolta nella ricerca della vera mamma della ragazza, l’account ufficiale Twitter della trasmissione condotta da Federica Sciarelli:

“Nella prossima puntata. La vera mamma di Olesya è stata trovata? Importante scoperta della tv russa. Mercoledì #15settembre alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su Rai 3 e RaiPlay”

Non resta che seguire la puntata che andrà in onda in prima serata il 15 settembre.

