Che tempo che fa, il fuorionda con il Papa: ‘Fazio si è preso un colpo’. Cosa racconta Littizzetto

Il 3 aprile andrà in onda una nuova puntata di Che tempo che fa. Nell'attesa di conoscere qualche anticipazione, scopriamo cosa è successo tra la Littizzetto e il Papa

E’ tutto pronto per la nuova puntata di “Che tempo che fa“, programma in onda ogni domenica sera su Rai3 con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto alla conduzione. Non ci sono ancora anticipazioni riguardo al prossimo appuntamento, sui social è spuntato solo un video dove viene presentato il primo ospite della serata: Lorenzo Jovanotti.

In attesa di ulteriori dettagli, però, vogliamo raccontarvi cosa è successo tra la conduttrice e il Papa dietro alle quinte del programma.

Che tempo che fa, il racconto di Luciana Littizzetto

Luciana Littizzetto da anni affianca Fabio Fazio nella conduzione di “Che tempo che fa“, uno dei programmi più seguiti dagli italiani.

La presentatrice e comica è sempre pronta a far ridere il pubblico con le sue battute mai banali. In un’intervista per il magazine Oggi ha rivelato un aneddoto sul Papa che nessuno conosce.

Qualche tempo fa i due conduttori hanno avuto una conversazione con il pontefice e proprio nel corso della telefonata la Littizzetto gli ha chiesto con ironia:

“Papa Francesco senta, sono una comica, vado all’Inferno?’”.

Il Papa Francesco ha risposto: “Meglio comica che tragica”.

La conduttrice ha concluso la telefonata, dicendo: “Allora Papa la saluto, un bacio”.

“Fazio si è preso un colpo”. Ha affermato la Littizzetto, raccontando il fuorionda sul giornale Oggi.

Luciana Littizzetto e Fabio Fazio

Luciana Littizzetto e Fabio Fazio con il passare del tempo hanno creato una coppia unica. I due non sono soltanto colleghi ma anche amici che si stimano e supportano a vicenda. A livello professionale sono un duo solido che non perde occasione di confrontarsi su tutto. La conduttrice ha spiegato che il suo collega si fida ciecamente di lei ed è per questo che spesso le lascia tutto lo spazio di cui ha bisogno nel corso della trasmissione.

Secondo il pubblico sarebbe proprio la Littizzetto ad avere il comando sulla trasmissione. Ma questa è solo un voce.

FOTO: @KIKAPRESS