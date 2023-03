Cercà cor lanternino è un’espressione usata a Roma, ma cosa significa? Scopriamo i dettagli e le curiosità al riguardo

“Cercà cor lanternino”, quante volte avete sentito dire questa frase o siete stati voi a pronunciarla? In quanti, però, sanno cosa significa tale espressione molto usata nel dialetto romano? A quanto pare farebbe riferimento ad una lanterna ben precisa, scopriamo tutti i dettagli e alcune curiosità al riguardo.

“Cercà cor lanternino” cosa significa? La storia dell’espressione romana

“Cercà cor lanternino”, cosa significa questa frase? Indica la ricerca di qualcosa di difficile da trovare. Quindi, si fa riferimento ad un’impresa difficile che vuole un lavoro scrupoloso, dettagliato e paziente. Da qui nasce l’espressione nel dialetto romano che viene usato proprio per riferirsi a tutte le persone che si mettono sempre nei guai e sono costrette, poi, a risolvere le questioni in cui finiscono.

Ciò a cui nessuno ha mai pensato è il riferimento al lanternino. Come mai si pensa a tale oggetto? In origine il detto era “Cercare con la lanterna”, parlando, appunto, della lanterna di Diogene. La storia narra che il filosofo andasse in giro sempre, di giorno e di notte, avendo con sé una lanterna accesa per cercare un uomo che fosse in grado di vivere secondo la propria natura, senza seguire regole ma soprattutto felice.

Altri modi di dire romani

Il vocabolario romano offre una vasta gamma di espressioni, alcune conosciute in altre zone di Italia, tramandate da generazione a generazione. “Stai a guardà er capello” è un esempio. Esso ha origine nel Cinquecento a Roma, quando i popolani romani finivano le loro serate nella famose osterie a bere vino in grande quantità. I romani usano l’espressione quando vogliono riprendere qualcuno che fa il puntiglioso e si impunta su una minima cosa che per altri può essere anche trascurabile.

Poi ancora, “Andà a cercà Maria pè Roma” fa riferimento al fatto di essere alla ricerca di qualcuno o qualcosa ma si hanno difficoltà nel trovarla e a volte risulta impossibile.

