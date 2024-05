Un anno di ‘C’è Da Fare’, associazione fondata da Paolo Kessisoglu e Silvia Rocchi. Raccolti 90mila euro durante la serata di gala.

C’è Da Fare (ssociazione Ente del Terzo Settore fondata nel 2023 da Paolo Kessisoglu e Silvia Rocchi) ha spento la sua prima candelina. E lo ha fatto con una Charity Dinner durante la quale sono stati raccolti 90mila euro a sostegno del progetto C’è Da Fare Safe Teen in collaborazione con il Reparto di Neuropsichiatria Infantile e Adolescenziale dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano.

L’evento, presentato da Lorenzo Luporini, ha visto sul palco lo stesso Kessisoglu insieme agi ambasciatori Ambra Angiolini e Diodato. Tra gli ospiti noti anche Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Cristina Parodi, Chiara Maci e Fabio Novembre.

‟A un anno dalla fondazione di C’è Da Fare, guardando i primi passi fatti e quello che, mattoncino dopo mattoncino, stiamo provando a costruire, posso dire che un bel po’ di strada è stata fatta”. Così Paolo Kessisoglu, che prosegue: ‟Certo, come ci ricorda il nome dell’Associazione, il lavoro non è mai finito, soprattutto se vogliamo continuare a fare di più”.

LEGGI ANCHE: — Renzo Rubino annuncia la nuova edizione di ‘Porto Rubino’ tra poesia e sostenibilità

‟Ma se penso ai progetti che siamo riusciti a mettere in piedi in questi mesi e alle persone e ai tanti supporter che ci hanno dato fiducia scegliendo di sostenerci, sento che siamo sulla strada giusta per costruire qualcosa che possa davvero fare la differenza. E portare sollievo nella vita dei ragazzi. Tra gli adolescenti c’è un livello di stress psicologico e disagio importante, spetta a noi adulti fornire loro gli strumenti per superarlo, per cui, avanti tutta”.

Un anno di progetti e solidarietà

Tante le attività che l’Associazione C’è Da Fare ha messo in atto per promuovere C’è Da Fare Safe Teen su Milano e C’è Da Fare… e ascoltare su Genova. Tra queste, la gara ciclistica a staffetta Castelli 24h di Feltre 2023 e la vendita del merchandising #ARACATACA di Lorenzo Jovanotti. Lo spettacolo teatrale C’è Da…Ridere, condotto da Katia Follesa e Angelo Pisani con la partecipazione di diversi volti noti dello spettacolo. Ma anche e la partecipazione alla Milano Marathon 2024, con molte staffette che hanno scelto di correre con le maglie di CDF, per un totale di oltre 200 persone.

Proprio durante la Charity Dinner, poi, si è tenuta un’asta benefica avviata nei giorni precedenti su CharityStars con articoli unici donati da personaggi pubblici, VIP e cantanti amici. Pezzi da collezione che hanno permesso di chiudere l’evento con una raccolta di 90.000 €. Una cifra importante per il sostegno del progetto che potrà crescere ancora. Online, infatti, l’asta prosegue fino a domenica 26 maggio con alcuni articoli ancora disponibili.

Il fine è finanziare l’espansione del progetto C’è Da Fare Safe Teen con l’Ospedale Niguarda, che a oggi supporta per un anno 10 adolescenti tra i 13 e 17 anni e le rispettive famiglie. A loro offre la possibilità di fruire di spazi individuali e/o familiari, all’interno dei quali raccontare la propria sofferenza e imparare a elaborarla e gestirla.

Immagini da Ufficio Stampa