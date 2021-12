Belen Rodriguez, tra le stories spunta quella di Stefano de Martino: ‘Sta dormendo il mio amore?’ Foto

Stefania - - Ultimo aggiornamento

Mentre in tanti si interrogano sul destino di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, convinti che i due non siano più una coppia, la showgirl si concentra sui suoi figli e sull’amore per loro. LEGGI ANCHE:–Belen Rodriguez, Antonino commenta la sua foto e lei reagisce male? Cosa è successo dopo il commento https://www.instagram.com/p/CX_E8KpJefx/ Nelle stories su Instagram infatti, sono apparsi teneri contenuti inerenti al primogenito della showgirl, Santiago, che quando è lontano da lei è con il suo premuroso papà: Stefano De Martino. In un video – pubblicato prima da Stefano e poi ricondiviso da Belen – si vede Santiago mangiare un bombolone vicino al mare e nei contenuti successivi persino un estratto di una chat su Whatsapp, dove mamma e figlio si scambiano saluti e tenerezze: “Stai dormendo amore? Mamma ti vuole bene ogni giorno di più”. I rapporti dunque appaiono distesi con Stefano De Martino e i fan si interrogano se anche con Antonino Spinalbese ci sia la stessa serenità, visti gli ultimi mesi in cui si continua a mormorare di una rottura definitiva tra i due. Foto: Kikapress