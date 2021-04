Canzone segreta, la sorpresa di Belen Rodriguez con gaffe. Il dubbio degli spettatori: ‘in che senso?’

Belen Rodriguez ospite a Canzone Segreta parla dei suoi affetti e commette una piccola gaffe che non è passata inosservata

La puntata del 9 aprile 2021 di Canzone Segreta, lo show di Rai 1 condotto con successo da Serena Rossi, ha visto tra i suoi ospiti la partecipazione di Belen Rodriguez, che secondo i meccanismi del programma ha ricevuto le sue sorprese speciali da parte di amici e parenti.

Foto: Kikapress

Dopo averla vista a Verissimo e a Domenica In, Belen Rodriguez è apparsa in forma smagliante col pancino sempre più in vista a Canzone Segreta. In dolce attesa di Luna Marie, Belen ha parlato della sua relazione con Antonino Spinalbese e di come la loro famiglia tra poche settimane si allargherà. L’arrivo della bimba è previsto per questa estate e tra gli aneddoti svelati in trasmissione, la Rodriguez ha spiegato che a scegliere il nome della bimba è stato proprio Santiago, primogenito della showgirl che ha compiuto da poco 8 anni, frutto della relazione con Stefano De Martino, ormai lasciata serenamente alle spalle. Santiago si sta preparando a diventare un fratello maggiore perfetto per la sorellina.

La gaffe che non è passata inosservata

Tra momenti di commozione e dolci ricordi, Belen però ha compiuto una simpatica gaffe, non ha riconosciuto suo padre Gustavo, che ha accompagnato con la chitarra Syria: la cantante ha regalato all’amica la canzone Gracias a la vida, uno dei brani preferiti di Belen. Solo dopo la showgirl ha capito che sul palco c’era anche suo papà, a cui è molto legata.

Belen ha pianto durante tutta la sorpresa e non ha riconosciuto il padre #CanzoneSegreta #Raiuno — Massimo Sais (@massimo_sais) April 9, 2021

I dubbi dei fan

La seconda canzone segreta di Belen è stata Una lunga storia d’amore di Gino Paoli, interpretata per l’occasione da un’altra amica: Laura Chiatti. La Rodriguez ha spiegato che questo capolavoro della musica italiana è la canzone simbolo della sua storia d’amore con Antonino. Nonostante la differenza di età, i due vanno avanti sereni nella gioia del loro amore condiviso.

Al popolo del web però – sempre attento ad ogni minimo particolare – non è sfuggito un altro particolare. La domanda è sorta spontanea: come mai Laura Chiatti ha cantato per la sua amica Belen e non per Marco Bocci, suo compagno anch’esso ospite di Canzone Segreta? Il dubbio rimane ma la spiegazione più logica potrebbe nascondersi in esigenze televisive e di scaletta.

Ma Laura Chiatti che fa la sorpresa a Belen quando ce Marco Bocci tra gli ospiti ? #CanzoneSegreta pic.twitter.com/nosVBHUUCt — Luca ⚓ (@LucaCaTe007) April 9, 2021

In che senso Laura Chiatti canta la sorpresa per Belen nella stessa puntata che c'è Marco Bocci?! #CanzoneSegreta — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) April 9, 2021

Nonostante i quesiti, la trasmissione è andata avanti. Come raccontato durante Canzone Segreta, la famiglia della showgirl ha subito accolto Spinalbese, ritenendolo la persona perfetta per lei. Cecilia, sorella di Belen (a sua volta felicemente fidanzata ormai da qualche anno con Ignazio Moser) non ha dubbi: Antonino è quello giusto.