Battiti live, Elisabetta Gregoraci difesa dai fan del programma: troppa attenzione sulle sue gaffes?

E' stata registrata la prima puntata di Battiti live e sul web girano già alcune gaffes di Elisabetta Gregoraci finita per queste al centro del mirino

“Battiti live” sta tornando ed accompagnerà per cinque settimane gli italiani pronti a seguire gli artisti che si esibiranno nel corso degli appuntamenti. La prima puntata andrà in onda questa sera su Italia 1 e per il sesto anno consecutivo Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri condurranno il programma.

Insieme alla coppia ci sarà anche Mariasole Pollio che avrà il compito di raccogliere a caldo le emozioni del pubblico presente nelle piazze.

LEGGI ANCHE:–Stasera in tv, Battiti live su Italia 1: la scaletta con i cantanti della prima serata

Battiti live, Elisabetta Gregoraci nel mirino: cosa è successo alla conduttrice

E’ stata registrata la prima puntata del programma musicale e sono già tanti commenti relativi all’episodio che vedono protagonista Elisabetta Gregoraci, finita nel mirino per una serie di gaffes girate sul web. La conduttrice, presentando Alvaro Soler ha storpiato il cognome chiamandolo Soleil e tale errore è diventata la notizia del giorno.

Sono tanti gli utenti che non hanno perso occasione di difenderla e su Twitter tra i vari commenti si legge:

“Perché se sbaglia la Gregoraci è un’incompetente ma se lo fa un’altra conduttrice diventa la regina del trash? spiegatemi”.

Poi ancora: “Ogni mattina un pseudo giornalista, un hater o una persona qualunque dietro paginette social si alza e cerca un appiglio per scrivere qualcosa contro la Gregoraci. Avete bisogno di views? chiedo perché poi però le testate serie la chiamano per 6-7 cover estive”.

Qualcun altro ha aggiunto: “Ma davvero state facendo un dramma per un cognome sbagliato ? Hahaha ma vi prego ma siamo a luglio andate al mare uscite rilassatevi su“.

E un utente scrive, facendo riferimento ad altri vip: “La Blasi ci ha fatto una carriera con le sue gaffe (vere o finte) lo stesso Bongiorno sbagliava nomi o parole (giocando con i doppi sensi) la gente si faceva una risata e via anzi la cosa funzionava e funziona tranne per la Gregoraci. È una gaffe rideteci su e basta”.

FOTO:@KIKAPRESS