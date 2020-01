Armando Incarnato è stato “cacciato” da Uomini e donne: è questa l’indiscrezione che continua a girare sul web dopo la registrazione delle ultime puntate del Trono Over, che non vanno ancora in onda. Da tempo Gianni Sperti (diventato un vero e proprio segugio per queste cose) lasciava intendere di essere praticamente certo del fatto che Armando si frequentasse con altre donne fuori dallo studio ed ora, evidentemente, sono arrivate le prove.

LEGGI ANCHE: — Anche un’altra corteggiatrice si sfoga contro Maria De Filippi: ‘E’ stato tremendo… Cosa mi ha fatto’. Ecco le accuse

Armando Incarnato cacciato da Uomini e donne: la sua replica

Il tam tam sui social è stato immediato e in molti hanno commentato la decisione di Maria De Filippi con soddisfazione, deridendo il corteggiatore anche sotto i suoi post di Instagram.

In uno in particolare Armando ha scritto: ““Potete calare tutte le ombre di questo mondo su di me, resterò sempre al sole. Vivo di giorno ,non di notte. Se vuoi sporcare qualcuno, fallo con qualcosa di indelebile, altrimenti quando meno te l’aspetti le tue accuse svaniranno come un castello di sabbia a riva di mare”. Un riferimento neanche troppo velato a quanto accaduto in studio.

E ai detrattori che sotto questo post gli facevano notare che è stato mandato via dal programma, lui ha risposto con animosità che non è stato affatto cacciato ma che ha deciso lui stesso di abbandonare.

“Cacciato? chi te l’ha detta sta cosa? Ah ah ah ma vaf…c…o va, scostumata maleducata. Mi hanno scoperto? Eh già! La verità viene sempre a galla. Ed è una. Aspettate di vedere tutto. Chi vivrà vedrà”, ha risposto Armando ad una commentatrice. E alcune persone, che hanno fatto intendere di aver partecipato come pubblico alla puntata in questione, gli hanno dato ragione.

Come sono andate veramente le cose?

Uomini e donne trono over, la storia di Armando e Juan

Armando già in passato era stato protagonista di alcune storie “poco chiare” del Trono Over, ma nella parte dell’accusatore: ha avuto infatti una parte fondamentale nella “cacciata” di Juan Luis, che ha accusato di inviare messaggi a sua sorella ed a una signora di Firenze. A far scattare la richiesta di abbandono del programma (con grande dispiacere da parte di Gemma) è stato il fatto che Juan avrebbe addirittura partecipato ad Uomini e Donne “per scommessa”.

Gemma dunque è stata di nuovo sfortunata, ma con l’addio di Armando, comunque sia andata, saranno molte le Dame ad asciugarsi le lacrime: prima fra tutte Barbara De Santi.