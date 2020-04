Nel giorno del suo compleanno Antonino Cannavacciuolo si mostra su Instagram al naturale: le critiche non tardano ad arrivare...

Antonino Cannavacciuolo, conduttore di “Cucine da Incubo” e giudice di “MasterChef Italia”, ieri – 16 aprile – ha compiuto 45 anni. Il compleanno dello chef si è svolto, per forza di cose, in casa: Cannavacciuolo si mostra su Instagram in cucina intento a preparare la pizza, con l’aiuto del figlioletto.

Qualcosa nel video lascia i followers di stucco e innesca una pioggia di commenti: ecco cosa è successo.

Antonino Cannavacciuolo, “al naturale” o sciupato?

Il video del diletto chef partenopeo ha sbalordito il popolo dei social, poco abituato a vedere Cannavacciuolo senza trucco, parrucco e luci a definirne l’aspetto a favore di videocamera. Inoltre la “zazzera” dello chef sembra avere bisogno di una bella sforbiciata: un problema che accomuna molti in questi giorni di quarantena.

In mezzo ai tantissimi auguri lasciati dai followers per il compleanno dello chef, troviamo anche molti consigli e commenti spassionati sul suo look inedito. Cannavacciuolo sembra diverso da come siamo abituati a vederlo in tv. C’è chi si allarma:

Chef, è un po’ sciupato: che sta succedendo?

Qualcuno non riesce proprio a tollerare i capelli così lunghi:

Antonino si tagli i capelli!!!! Almeno una mollettina Eh no, la mollettina ad Antonino nostro non si può proprio sentire…

Sull’altro versante troviamo invece una folta schiera di fan che mostra il pollice alto per Antonino Cannavacciuolo al naturale. I capelli sbarazzini sembrano ringiovanire e dare un aspetto più snello allo chef che – a detta di alcuni – sarebbe anche dimagrito.

Si vede che è dimagrito. Solo lui ci è riuscito in quarantena! Dimagrito è pure più figo! è al naturale! Senza trucco, parrucco e luci varie: meglio così! più che sciupato direi… in pieno relax, come giusto è fare fra le proprie mura di casa! Che ciuffo! Sembri più giovane!

I followers si sono espressi: Antonino Cannavacciuolo sta meglio al naturale. Aspettiamo la fine della quarantena per ritrovarlo in tv e vedremo se avrà deciso di seguire i consigli dei fan sul suo look.