Amici, ex ballerino svela la difficile situazione economica: ‘Sono senza soldi’

Il ballerino un anno fa è tornato in tv nel programma spagnolo Salvame ed in lacrime ha raccontato la sua difficile situazione: cosa è successo in questi anni

Sono passati tanti anni da quando si fece conoscere ad Amici ed iniziò la sua carriera artistica. All’epoca era solo un ragazzo esordiente, oggi è un professionista. Stiamo parlando di Valerio Pino che ha rivelato in un’intervista per El Espanol, un magazine spagnolo, qual è la sua situazione economica.

Amici, Valerio Pino si racconta a cuore aperto: cosa ha dichiarato

E’ stata una lunga intervista quella rilasciata da Valerio Pino per El Espanol dove non sono mancati momenti profondi in cui il ballerino si è lasciato andare ed ha raccontato qualche dettaglio in più sulla sua vita pubblica e privata.

“Ho affrontato un periodo molto brutto. Quando sono stato in tv a Salvame stavo malissimo ed è stato terapeutico sfogarmi. Ho tirato fuori tutto e da quel momento ho iniziato a lavorare su me stesso e a riprendermi. – ha spiegato – Devo anche ringraziare una ragazza catalana che si è offerta disinteressatamente di aiutarmi quando mi ha visto in Salvame. Lei è una life coach e mi è stata vicina”.

Ma cosa è successo al professionista? Nel corso degli ultimi due anni Valerio si è ritrovato a dover affrontare una crisi economica senza precedenti. La scuola di danza dove lavorava è stata chiusa e molti progetti sono soltati a causa della pandemia. Inoltre ha dovuto prestare 100.000 € al suo ex fidanzato e non ha più soldi da parte.

L’ex volto di Amici ha riferito poi: “Sono arrivato a Madrid e due giorni dopo sono uscito da una discoteca e ho incontrato il ragazzo che sarebbe stato il mio ragazzo per dieci anni. Quel ragazzo lavorava in un ristorante. È stata la storia più importante e più lunga della mia vita. Ho comprato un appartamento a Madrid e abbiamo vissuto insieme”. Ha raccontato di aver speso molti soldi per lui tra viaggi, regali, trasferte e un videclip visto che il suo ex sarebbe voluto diventare un cantante.

La situazione finanziaria

Attualmente Valerio Pino ha due avvocati da pagare e due cause aperte in Italia: la prima per l’eredità di suo padre e la seconda per la casa di Roma per cui hanno cercato di truffarlo. Ha perso il lavoro dal momento che la sua scuola di ballo è tata chiusa.

FOTO:@KIKAPRESS