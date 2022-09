Amici 22 spoiler, Todaro e la battuta velenosa su Gianmarco: anche Achille Lauro senza peli sulla lingua sugli allievi 

La prossima puntata di Amici regalerà battibecchi, battute e grandi ospiti: ecco cosa sappiamo

È stata registrata la puntata dello speciale di Amici di Maria De Filippi che verrà trasmessa domenica 2 ottobre alle 14:00 su Canale 5, di conseguenza cominciano a spuntare in rete i primi spoiler da parte di chi era presente in studio durante la registrazione.

Tra gli ospiti invitati a giudicare il talento dei nuovi allievi ci sarà Achille Lauro ma non solo. Non mancheranno sfide e battibecchi non solo tra gli allievi ma anche tra i professori, così come ci hanno abituato Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Arisa e Raimondo Todaro. Proprio quest’ultimo avrebbe fatto una pesante affermazione sul ballerino Gianmarco.

“Ma come si permette quel c**so di Todaro” ha twittato un utente indignato, dopo aver letto le anticipazioni sulla prossima puntata di Amici 22.

Il tweet si riferisce alla gara di ballo, dove Gianmarco ha preso la parola, sentendosi umiliato dalle immagine trasmesse nel Day Time, durante la verifica di danza classica sotto gli occhi attenti di Alessandra Celentano.

Gianmarco si era preparato un discorso ma non è riuscito a esprimerlo, Raimondo invece è riuscito a dirgli che dovrebbe fare il comico, perché come ballerino non lo fa impazzire.

Amici 22, i giudizi di Achille Lauro

“Achille Lauro ha detto che sono tutti mediocri e nessuno spicca” ha spoilerato un altro utente su Twitter.

Achille Lauro ha fatto sapere a tutti i cantanti che c’è molto da lavorare. L’artista ha sottolineato di voler vedere carisma e ha specificato che il suo giudizio potrebbe cambiare nel tempo. Nonostante i “rimproveri” però, Lauro ha riconosciuto a Federica una bella voce, potente e piacevole durante la gara sulle cover.

