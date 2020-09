Ambra usa spesso l'arma dell'ironia sui social ed anche stavolta è andata così: questa foto ha avuto un successone

Ambra Angiolini è molto seguita sui social, che vive in maniera decisamente diretta: su Instagram, dove ha 741mila follower, si diverte non solo a postare immagini della sua vita quotidiana, ma anche a rispondere ai commenti dei suoi fan, usando spesso l’arma dell’ironia.

Ambra Angiolini Instagram, fan divertiti da questa foto

In uno degli ultimi scatti postati sul social, Ambra ha pubblicato una sua foto in primo piano, scrivendo: “Era l’unica faccia venuta bene, in alternativa c’erano solo i glutei”

La foto ha ottenuto grande successo scatenando anche una pioggia di reazioni e commenti: quella di Ambra sarà stata anche una frecciata velata alle tante colleghe che sui social si fotografano in pose e atteggiamenti sexy?

“Anche il gluteo sarebbe venuto bene”, ha commentato qualcuno, mentre qualcun’altro ha chiesto maliziosamente: “Per curiosità non si potrebbe vedere anche l’alternativa?”

Generale l’approvazione verso lo stile social di Ambra: “I glutei ormai so all’ordine del giorno, un bel viso è mejo”, “Sembri una bambina”, “Mai banale, sei unica”, sono solo alcuni dei commenti comparsi sotto la foto di Ambra, che ha anche risposto qua e là ai suoi follower.

Ad un tratto Ambra scrive, rivolgendosi a Stefano Palatresi (alias @utomagno): “Me l’hai sempre detto tu, “punta sul gluteo” ed io invece ostinata “No! voglio diventare brava!”. Evidente l’ironia ed anche il riferimento alle scelte differenti di tanti altri utenti che popolano il variegato mondo social moderno.

I social di Ambra sembrano decisamente un’oasi nel mondo del web, dove spesso e volentieri ha la meglio volgarità e violenza nei commenti e nei discorsi: sotto i post dell’attrice e conduttrice romana, invece, sembra regnare l’armonia.