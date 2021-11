All together now, ‘te..e rifatte’: Anna Tatangelo sbotta durante il programma. Il suo sfogo Foto

All Together Now è entrato nel vivo della gara, i cantanti si sfidano a colpi di note e si difendono da eventuali critiche alla loro voce. Allo stesso modo anche i giurati provano a difendersi...

Stefania - - Ultimo aggiornamento