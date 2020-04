Alba Parietti in pigiama e senza trucco è irriconoscibile? La showgirl risponde alle critiche e i suoi seguaci reagiscono così...

Questo coronavirus vissuto sui social da vip e gente normale, con dirette video in collegamento dalle case di ognuno, per alcuni versi sta appiattendo le differenze “estetiche” ed “etiche” tra volti del piccolo e grande schermo e persone comuni.

Alba Parietti in pigiama: i commenti social

Bellezze da cinema appaiono persone normali acqua e sapone; il poco clemente filtro social, sicuramente meno modificabile di quello televisivo, restituisce al grande pubblico anche i più inarrivabili personaggi nella loro quotidianità: tristi, a volte euforici, combattivi, alle prese con la famiglia, con i compiti dei figli ecc… come tutti noi.

E, a volte, struccati, con conseguenze non sempre positive.

È quello che è successo ad Alba Parietti che è apparsa indubbiamente irriconoscibile su instagram: di mattina, completamente struccata, versione “geisha”

Versione #geisha in pigiama . Veramente un controsenso. ❤️vi abbraccio…. sono riuscita anche a sorridere . Riproviamoci. Passerà . Abbraccio tutte le persone che combattono negli ospedali con e per i pazienti. Abbraccio i pazienti e i loro parenti pieni di dubbi speranze e paure. , abbraccio il personale medico gli infermieri tutti quelli che lavorano , forza !!!! Coraggio !!! sai che cosa penso? Che se non ha un senso domani arriverà lo stesso ..❤️senti che bel vento. Domani è un altro giorno . Arriverà ❤️vi stringo

LEGGI ANCHE>> — ‘Non sono leccac..o’, Alba Parietti risponde dopo il confronto con Barbara D’Urso

Ha scritto la showgirl sul suo instagram privato.

Alba Parietti struccata sui social

Se questa è l’immagine apparsa, non potevano certo mancare i commenti, alcuni positivi, altri meno…

Come sei diversa senza trucco 🤔 però hai una faccia più ragazzina brava

e ancora

Non ti avevo riconosciuta sembri una ragazzina 😊complimenti

A chi sottolinea ad Alba che è bella anche senza essere truccata “da gatto”, e “come tutte noi” lei risponde che sì, lo è: è una brava ragazza, ama fare giardinaggio, oltre il trucco è una persona semplice.

Non solo, tra i diversi commenti positivi, c’è anche chi non nasconde stupore nel vedere questa inedita versione acqua e sapone della conduttrice, ma al tempo stesso sottolinea come il suo valore risieda nel suo cervello e non certo nel trucco o nell’abbigliamento.

Passiamo agli insulti. Di certo non sono mancati, ma Alba non ha certo dovuto difendersi da sola: contro chi le ha scritto

sei orrenda

i suoi fan e seguaci si sono alzati in coro con risposte a sua difesa

scusate… Ma che senso hanno i vostri commenti?? …e sei bella e sei brutta,e sei simpatica e sei antipatica …ma bastaaa !!! Dimostrate un livello di intelligenza pari a un’ ameba… Ma cosa considerate voi in una persona? L’aspetto fisico o sarebbe meglio considerare quello interiore? Siete persone superficiali !! Aprite la mente e il cuore…andate oltre l’apparenza cavolo!!!

e ancora