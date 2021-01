Lutto nel mondo del cinema: si è spenta a soli 65 anni l'attrice Tanya Roberts tra le più belle Bond Girl di Roger Moore

Il 2021 si apre con un lutto nel mondo del cinema, è morta Tanya Roberts indimenticabile Bond Girl al fianco di Roger Moore in ‘Bersaglio Mobile’.

Addio all’attrice Tanya Roberts, indimenticabile Angelo e Bond Girl

Si è spenta a Los Angeles il 3 gennaio 2021 a soli 65 anni l’attrice Tanya Roberts (vero nome Victoria Leigh Blum). A portala via, un malore improvviso che non sembrerebbe essere legato al Covid. Il 24 Dicembre stava portando a passeggio i suoi cani a Hollywood Hills, quando improvvisamente è svenuta. Ricoverata subito in ospedale, purtroppo non si è più ripresa.

“Sono devastato. – ha dichiarato a The Hollywood Reporter l’amico di lunga data Mike Pingel – Era brillante e bella e mi sento come se una luce fosse stata portata via. Dire che era un angelo sarebbe in cima alla lista. Era la persona più dolce che avresti mai incontrato e ha avuto un cuore enorme. Amava i suoi fan e non credo si fosse resa conto di quanto significasse per loro “

Il debutto al cinema avvenne nel 1975 con il film “Un’ombra nel buio” di Jim Sotos ma è grazie al ruolo di Julie Rogers nella serie tv Charlie’s Angels nel 1981 che Tanya diviene nota al pubblico e arrivano ingaggi importanti nel mondo del cinema. Fu la regina della giungla per eccellenza in “Sheena, regina della giungla” di John Guillermin (1984) e poi una tra le più belle e affascinanti Bond Girl in ‘007 Bersaglio Mobile’ in cui nei panni di Stacey Sutton recitava al fianco di Roger Moore.

L’addio alle scene Tanya Roberts lo aveva dato nel 2001 quando lasciò il programma “That 70’s Show” per stare al fianco del marito Barry Roberts malato di encefalite. Una battaglia lunga cinque anni, che lo uccise nel 2006. L’attrice si sposò poi con Lance O’Brien con cui viveva a Hollywood Hills.

Crediti foto@Kikapress