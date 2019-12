Il pandoro di pizza, ecco dove trovare l’ultima novità del Natale 2019

Sulla tavola delle feste, in queste festività natalizie 2019, ha fatto il suo esordio il pandoro di pizza. Un’idea originale e piuttosto golosa sfornata in un locale di Cassino che sta già incuriosendo gli amanti di uno dei piatti italiani più famosi al mondo.

Il pandoro di pizza: dove trovarlo?

Inaspettatamente, la novità del Natale 2019 non arriva da Napoli ma dalla provincia di Frosinone. La pizzeria Mamma Mia di Cassino si è infatti inventata una proposta culinaria che sta ottenendo un enorme successo: il pandoro di pizza.

Nella forma ricorda il tradizionale dolce del Natale, ma nel gusto c’è tutta la fragranza e la bontà di una classica Margherita. Una pizza tridimensionale ricoperta di pomodoro e mozzarella da mangiare durante il pasto e non come dessert.

Il pandoro di mozzarella

Prima del pandoro di pizza, era diventata virale sul web anche l’altra novità del Natale 2019: il pandoro di mozzarella. Anche in questo caso, il tipico latticino si presenta nella forma a stella che ricorda in tutto e per tutto il dolce veronese.

Un’idea ghiotta che è venuta in mente ai gestori del ristorante Casa Maryà di Ercolano, in provincia di Napoli.

Insomma, due prodotti originali che sapranno portare allegria e gusto sulle tavole delle feste e che hanno già conquistato gli utenti dei social.