Adotta un alveare, un’ape o un albero: le proposte di 3Bee per un Natale eco-friendly

La startup agri-tech 3Bee impegnata nella tutela delle api lancia i progetti Adotta un alveare, Adotta un’ape e Adotta un albero. Scopriamoli insieme.

Per il Natale 2022 la start up agri-tech 3Bee leader in Italia da sempre impegnata nel proteggere le api con la tecnologia lancia tre progetti inediti. Semplici perché a portata di click e sostenibili perché a tutela del fragile ecosistema che gravita attorno alle api per difenderne la biodiversità. Fondata nel 2017 da Niccolò Calandri e Riccardo Balzaretti, 3Bee offre un’idea – anzi tre – perfetta per salvare i regali delle feste (soprattutto per chi ancora non ha provveduto) e l’ambiente.

Foto da Ufficio Stampa

Adotta un alveare, Adotta un’ape e Adotta un albero sono le idee originali ed eco-friendly che la startup propone. Regalare un alveare per Natale è, del resto, un’opportunità concreta dare una mano al pianeta sostenendo una realtà apistica italiana e virtuosa. Grazie alla tecnologia innovativa di 3Bee, il progetto Adotta un alveare permette di adottare o regalare un alveare a una persona cara.

Il progetto Adotta un alveare da virtuale diventa fisico attraverso le Box di 3Bee, speciali cofanetti regalo che contengono un libro educativo con curiosità e informazioni utili. Inoltre, chi adotta un alveare a distanza riceve il certificato di adozione personalizzato e le credenziali per accedere all’app di 3Bee. Qui potrà monitorare 24/7 le api dell’alveare adottato. Inoltre, al momento della scelta, a seconda dell’ambiente, è possibile selezionare la tipologia di fioritura da impollinare e il miele da produrre. Miele che, una volta pronto, nel rispetto della stagione apistica, verrà recapitato a casa dell’adottatore.

I progetti ‘Adotta un’ape’ e ‘Adotta un albero’

La seconda idea di 3Bee è il progetto Regala o Adotta un’ape, iniziativa che permette di regalare o adattare un’ape solitaria, le cosiddette osmie. Si tratta di api selvatiche (che non pungono) di cui nessuno si prende cura, spesso lasciate in balia del cambiamento climatico. Attraverso il progetto di 3Bee sarà così possibile regale o adottare una casetta per ospitare le osmie direttamente nel proprio giardino o su un balcone. La speciale casetta per impollinatori in legno PEFC è stata sviluppata da 3Bee insieme alla Cooperativa di inclusione sociale Andirivieni (cooperativa che permette l’inclusione nel mondo del lavoro a persone con disabilità) per dare la miglior casa possibile alle api solitarie.

Foto da Ufficio Stampa

Infine, 3Bee propone l’iniziativa Adotta un albero, che consentirà di creare una foresta nettarifera protetta dalla community di 3Bee. La principale causa di moria delle api è la mancanza di nettare. Per questo 3Bee ha attivato la sua rete di Apicoltori e Agricoltori per piantare oltre 1 milione di alberi nettariferi e polliniferi in Italia. Le api hanno sempre più bisogno di nettare, adottare o regalare un albero nettarifero è quindi indispensabile per fornire cibo agli insetti impollinatori.

Foto da Ufficio Stampa 3Bee