Lockdown a Natale? L’intervista di Giuseppe Conte in tv: cosa ha dichiarato sulle zone rosse

Giuseppe Conte ha parlato ad Accordi&Disaccordi, anticipando qualcosa sul periodo di Natale: ci sarà un nuovo lockdown? Ecco le parole del premier.

Il premier Giuseppe Conte è stato ospite di Accordi&Disaccordi, su Nove, dove ha fatto delle dichiarazioni sulle zone rosse e sul possibile lockdown di Natale, che tutti temono. Il presidente del Consiglio ha specificato che saranno prese delle misure volte ad evitare una terza ondata. Ma cosa avrà mai detto?

Lockdown di Natale, Conte: “faremo interventi aggiuntivi”

Andiamo con ordine. Di fronte a tutto il parlare di zone rosse e la possibilità di avere un lockdown di Natale, Giuseppe Conte precisa che il Governo non ha ancora una posizione precisa ma, senza voler anticipare nulla, ha lasciato intendere che ci saranno presto mutamenti.

“Stiamo lavorando per cercare di rinforzare il piano natalizio – ha ammesso in diretta – Noi dobbiamo arrivare in condizione di massima resilienza. Le misure stanno funzionando fin qui ma ci stanno preoccupando e hanno preoccupato anche gli esperti. Faremo qualche intervento aggiuntivo. Abbiamo fatto delle ipotesi ma dobbiamo continuare a lavorare”.

Giuseppe Conte: “La terza ondata non è una certezza ma una probabilità”

Il tutto, secondo Conte, è volto ad evitare la possibilità che ai primi del 2021 arrivi la temuta terza ondata.

“Purtroppo – ha continuato il capo del Governo – questo virus non è facile controllarlo. La terza ondata non è una certezza, ma una probabilità. E allora in caso di pericolo bisogna agire con la massima precauzione”.

Non sappiamo ancora, dunque, se a Natale ci sarà un vero e proprio lockdown. Di certo, però, le parole di Conte annunciano una nuova stretta sulle misure anti-Covid.

