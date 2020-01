Sanremo 2020, Michele Bravi e Irama esclusi dalla gara: infuria la polemica

Come ogni anno, in occasione del Festival di Sanremo 2020 le polemiche che riguardano i cantanti in gara e soprattutto gli esclusi non mancano di certo. Sono in tanti quelli che nell’edizione di quest’anno della kermesse dell’Ariston non ci saranno, ma di chi si tratterà mai?

Michele Bravi e Irama esclusi da Sanremo 2020

L’elenco degli esclusi da Sanremo 2020, in realtà, non ha nulla di ufficiale e si basa sulle voci di corridoio, le indiscrezioni che girano sul web o le dichiarazioni dei diretti interessati.

Tra di loro ci sarebbero quindi Gerardina Trovato, Marcella Bella, Samuele Bersani, Bianca Atzei, Shade & The Kolors, Irama, Paolo Vallesi e Michele Bravi. Tutti nomi di spicco, anche se – tra tutti – è proprio l’ultimo quello che sta facendo più scalpore.

Proprio così. Michele Bravi, vincitore di X Factor 7, è appena tornato a cantare dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale nel quale ha perso la vita una donna. Per molti, quindi, un suo ritorno sul palco dell’Ariston avrebbe potuto rappresentare per lui un nuovo punto di partenza.

I fan di Michele Bravi protestano su Twitter

“Michele Bravi ci doveva stare in questo Sanremo – ha scritto ad esempio un fan su Twitter – Sarebbe stato il suo riscatto. Che tristezza”. Oppure: “Michele Bravi a Sanremo ce lo meritavamo un po’ tutti, lui soprattutto”.

Altri invece hanno cominciato a fare polemiche con i nomi dei big in gara, chiedendosi se il buon Michele non avrebbe potuto prendere il posto di qualcuno di loro.

Lo si legge ad esempio in questo messaggio: “Michele Bravi lasciato fuori da Sanremo e hanno preso Riki e la Pavone (per non parlare di molti altri)?? Mi hai proprio deluso Amadeus, ma dico come si può?”. Oppure in questo: “Non sono un fan di Michele Bravi, però come si fa ad escludere lui e mettere gente come Riki che sembra un citofono, una che è famosa grazie al web (la Lamborghini), ed una come Rita Pavone (nel 2020)”.

L’argomento ha destato talmente scalpore da lanciare “Michele Bravi” tra i trend topic di Twitter… ma, caso particolare a parte, sembra che sia il destino di tutti gli esclusi da Sanremo ogni anno e quindi anche in questo 2020….

foto: Kikapress