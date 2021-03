I Maneskin vincono il Festival di Sanremo. Fair play di Fedez prima della premiazione.

Serata conclusiva del Festival di Sanremo con la vittoria dei Maneskin, ma anche un piccolo particolare non è passato inosservato ed ha visto protagonista Fedez. Di che si tratta?

Maneskin vincitori di Sanremo. Protagonista anche Fedez. Perchè mai?

FAIR PLAY FEDEZ, VEDIAMO PER QUALE MOTIVO.

Come si diceva, sicuramente le attenzioni principali si sono rivolte ai vincitori della band romana Maneskin, con il loro brano rock <<Zitti e buoni>>, ma un altro momento della serata è stato sotto l’occhio dei riflettori. Il tutto accade poco prima di decretare il vincitore della kermesse, quando Fedez, ancora in lizza per la vittoria del Festival, ha sollecitato i suoi ‘followers’ (con diverse stories sui social) a votare per lui e per il complesso romano.

IL MONDO DEL WEB: COMMENTI

Naturalmente l’universo dei social non è rimasto a guardare e diversi sono stati i commenti in merito. “Quanto bello Fedez che dice di votare anche i Maneskin???” – evidenzia un utente. “Fedez che su IG fa stories promuovendo il codice loro e quello dei Maneskin” – si sottolinea in un altro commento. “Fedez/Michielin e Maneskin che fanno le story insieme dicendo di votate o uno o l’altro…sono d’accordo” – è il parere di un altro follower. “Fedez che va ad abbracciare Damiano saltellando, non mi riprendooooo” – esclama un altro utente social.

NON SOLO FEDEZ. COINVOLTA PURE LA FERRAGNI

Un altro dettaglio, sempre legato alla serata di ieri di Sanremo, ha coinvolto anche Chiara Ferragni, moglie di Fedez. Addirittura il Codacons è intervenuto in merito. In una nota, l’associazione per la difesa dei diritti degli utenti sottolinea che controllerà il ‘trend’ del televoto, per verificare se l’appello social di Chiara Ferragni a votare il marito Fedez in gara a Sanremo con Francesca Michielin possa incorrere in qualche violazione. Nel comunicato il Codacons evidenzia anche la par condicio per tutti i cantanti in gara che non può essere trasgredita da interferenze esterne che possano alterare la classifica finale, sottolineando anche il rischio di un annullamento della stessa.

In effetti, sembra strano e poco comprensibile che la colpa di Chiara Ferragni possa essere quella di avere troppi follower. Inoltre, diversi cantanti sono stati sostenuti da amici, parenti e colleghi ed è comunque alquanto normale che la Ferragni supporti il marito con gli strumenti che ha a disposizione.

Anche il mondo social ha colto questo profilo, mandando messaggi solidali alla coppia: “Sinceramente mi dispiace per Fedez perché qualsiasi cosa faccia viene indagato e perseguitato da questi soggetti“.

Sinceramente mi dispiace per Fedez perché qualsiasi cosa faccia viene indagato e perseguitato da questi soggetti.

