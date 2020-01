Gaffe su fidanzata di Valentino Rossi, Amadeus sbotta su Instagram: ‘Sono responsabile di ciò che dico…’

Polemiche per le parole di Amadeus sulla fidanzata di Valentino Rossi, tra le co-conduttrici del Festival di Sanremo. Dopo le critiche feroci, il conduttore sbotta su Instagram

Prima le gaffe, poi le cadute di stile. Non sono passate inosservate le parole che Amadeus ha utilizzato per presentare una delle co-conduttrici del prossimo Festival di Sanremo. Parlando di Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, ne ha elogiato la bellezza e ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a portarla sul prestigioso palco dell’Ariston. Ma le motivazioni, in una edizione della kermesse che voleva essere dedicata al valore delle donne, sono apparse come note stonate. Travolto dalle polemiche, il conduttore è sbottato sui social.

Titolo lancio: LEGGI ANCHE: — Gaffe di Amadeus anche su Diletta Leotta: come ha definito la conduttrice di Dazn

Perché Amadeus ha scelto la fidanzata di Valentino Rossi

Durante la conferenza stampa del Festival, Amadeus ha ammesso che Francesca Sofia Novello – che ha tra l’altro sbagliato il nome di Mahmood – non ha esperienza nel mondo televisivo. Con un passato da ombrellina a bordo delle piste motociclistiche, dove ha conosciuto Valentino Rossi divenendone la fidanzata, attualmente la 25enne di Arese fa la modella. Non solo: è molto attiva sui social ed è molto seguita come influencer.

Una bellezza innegabile, quella dell’esordiente del piccolo schermo, che ha incuriosito lo stesso Amadeus, il quale ha voluto scommettere su di lei. Fin qui nulla di strano, tutto lecito. Ma quando il direttore artistico ha spiegato alla stampa perché ha pensato proprio alla Novello, qualcuno ha storto il naso.

“Tutti sappiamo essere la fidanzata di Valentino Rossi, ma è stata scelta da me perché vedevo, intanto la bellezza, ma anche la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro, malgrado la sua giovane età” ha detto Amadeus.

La rivolta sul web e lo sfogo di Amadeus

Le parole di Amadeus sulla fidanzata di Valentino Rossi hanno scatenato un putiferio e sui social molti utenti si dicono indignati per quelle frasi quasi sessiste.

“Non serve a nulla circondarsi di “quote rosa” se poi nel 2020 si legge ciò. C’è ancora molto da fare” osserva qualcuno su Twitter.

D’altronde, perché mai stare all’ombra di un uomo famoso e di successo dovrebbe essere una qualità di cui una donna dovrebbe andar fiera?

Di fronte alle feroci critiche, il conduttore del Festival si è sfogato su Instagram pubblicando un eloquente post, citando il grande Massimo Troisi: “Sono responsabile di quello che dico e non di quello che capisci” si legge sulla pagina social. Ma la questione sembra tutt’altro che chiusa…