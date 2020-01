Amadeus, stoccata di Claudio Lippi in diretta a La prova del Cuoco: ‘Io le donne le faccio…’

Fuoco amico in Rai: anche Claudio Lippi prende posizione contro Amadeus per le frasi sessiste. Ecco cos'ha detto a La Prova del Cuoco

Anche Claudio Lippi contro Amadeus dopo le frasi sessiste pronunciate dal direttore artistico del Festival di Sanremo. Il conduttore ha lanciato una frecciatina al vetriolo al collega durante La Prova del Cuoco. La battuta non è passata inosservata agli attenti telespettatori, che hanno subito commentato l’accaduto su Twitter.

La stoccata di Claudio Lippi ad Amadeus

Claudio Lippi si aggiunge all’ormai sempre più lunga lista di nomi di personaggi più o meno famosi che in questi giorni si stanno scagliando contro Amadeus.

Al conduttore del Festival di Sanremo non vengono proprio perdonate quelle parole con cui ha commentato la scelta di Francesca Sofia Novello tra le co-conduttrici della kermesse canora. “Ha la capacità di stare dietro a un grande uomo” aveva detto.

Così, anche a La prova del Cuoco, nella puntata di martedì 21 gennaio, è andata in onda l’ennesima pressa di posizione. “A differenza dell’amico Amadeus io le donne le faccio andare avanti, non indietro. Ma lo dico senza polemica eh” ha esclamato in diretta Lippi.

I commenti sui social

La velenosa affermazione di Claudio Lippi su Amadeus arriva inaspettata, soprattutto considerando che entrambi i professionisti lavorano per la stessa azienda, la Rai.

Un fuoco amico, insomma, imprevisto che rischia di infiammare ancor di più l’accesa polemica, destinata a non placarsi a breve termine.

“Ammazza quanta solidarietà in Rai” osserva qualcuno su Twitter. “La Isoardi si sta sentendo male dopo questa dichiarazione non preparata di Lippi” cinguetta un’altra utente.

Di recente, sulle parole di Amadeus si erano fatti sentire anche Michelle Hunziker con un video su Instagram e Myss Keta. Addirittura contro il conduttore si è scagliato anche un ex concorrente de L’Eredità.