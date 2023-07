Mentre già volano le vendite per le date 2024, Ultimo annuncia la pubblicazione di ‘Paura mai’ e di altri cinque brani in versione live dagli stadi.

Ultimo non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver chiuso un tour estivo trionfale con sei date negli stadi per un totale record di 342.532 presenze, il cantautore romano ha dato appuntamento al 2024. Proseguirà, infatti, la prossima estate il viaggio live dell’artista, già a quota sei appuntamenti con tanto di raddoppio romano. Il popolo di Niccolò ha risposto con entusiasmo bruciando, nella prima mezz’ora dalla messa in vendita, 60mila per Napoli, Torino, Roma (prima data vola verso il sold out), Messina e Padova.

Foto di Giulia Parigiani da Ufficio Stampa GOIGEST

Dal primo Olimpico quattro anni fa, ora per Ultimo, a 27 anni, diventano 29 stadi gli stadi nel palmarès in soli 5 anni (al netto di una pandemia). “Ho la mente piena di immagini, flash, pianti, risate. Abbiamo saltato, ballato… abbiamo sorriso e abbiamo pianto…”, ha dichiarato. “Perché la vita non è sempre facile ed è giusto lasciarsi andare ogni tanto. Torno a casa con un pizzico di nostalgia, ma sorrido… perché un anno passa, mentre la nostra voglia di emozionarci insieme, quella no… e quindi vi stringo forte tutti, ci vediamo l’estate prossima. Abbiamo vinto noi”.

Questo l’arrivederci di Niccolò dalla sua pagina Instagram, dopo aver salutato il suo pubblico di Milano stringendolo in un abbraccio in ginocchio, sulle note di Sogni appesi. E a quel post ne è seguito un altro, nel tardo pomeriggio del 20 luglio, che ha annunciato la pubblicazione del brano Paura mai, inedito nato negli spogliatoi giallorossi già eseguito on stage da metà tour. Forte il messaggio che raccoglie e invia: l’incoraggiamento a superare sempre le proprie paure e non avere timore di guardarsi dentro. Chiudendo gli occhi a quello che c’è fuori e che non sempre ci corrisponde.

Ultimo Stadi 2024 La Favola Continua

I biglietti per Ultimo Stadi 2024 La Favola Continua sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati. I biglietti per la nuova data allo Stadio Olimpico di Roma il 23 giugno sono acquistabili online dalle ore 14 del 21 luglio e nei punti vendita autorizzati dalle ore 14 del 26 luglio.

8 giugno 2024 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

15 giugno 2024 – Torino, Stadio Olimpico

22 giugno 2024 – Roma, Stadio Olimpico (IN ESAURIMENTO)

23 giugno 2024 – Roma, Stadio Olimpico (NUOVA DATA)

28 giugno 2024 – Messina, Stadio San Filippo

6 luglio 2024 – Padova, Stadio Euganeo

Foto Prandoni / Parmigiani da Ufficio Stampa Goigest