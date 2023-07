Dopo i maxieventi live aTUTTOCUORE nel 2024 entra nelle maggiori arene indoor. Tutte le info su date e biglietti.

Claudio Baglioni, dopo gli spettacolari maxieventi dal vivo, da gennaio 2024 porterà aTUTTOCUORE anche nelle maggiori arene indoor d’Italia. Il debutto sarà il 18 gennaio dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro, per poi proseguire con gli appuntamenti al Mediolanum Forum di Milano (20 gennaio), al Pala Alpitour di Torino (25 gennaio), alla Arena Spettacoli PadovaFiere di Padova (29 gennaio), all’Unipol Arena di Bologna (2 febbraio), al Nelson Mandela Forum di Firenze (8 febbraio) e al Pala Sele di Eboli (13 febbraio).

aTUTTOCUORE sarà uno show fortemente innovativo, travolgente, grandioso, che affascinerà il pubblico, grazie a una nuova rappresentazione totale, a tre gigantesche dimensioni spaziali – orizzontalità, verticalità, profondità – nella quale si fondono musica, luce, figura, gesto, azione e le molteplici arti e modalità dello stupefacente mondo dello spettacolo.

Queste le date di aTUTTOCUORE, prodotte e organizzate da Friends & Partners:

21/09/2023 – Stadio Centrale Foro Italico di ROMA

22/09/2023 – Stadio Centrale Foro Italico di ROMA

23/09/2023 – Stadio Centrale Foro Italico di ROMA

28/09/2023 – Stadio Centrale Foro Italico di ROMA

29/09/2023 – Stadio Centrale Foro Italico di ROMA

30/09/2023 – Stadio Centrale Foro Italico di ROMA

05/10/2023 – Arena di VERONA

06/10/2023 – Arena di VERONA

07/10/2023 – Arena di VERONA

12/10/2023 – Velodromo Paolo Borsellino di PALERMO

13/10/2023 – Velodromo Paolo Borsellino di PALERMO

14/10/2023 – Velodromo Paolo Borsellino di PALERMO

20/10/2023 – Arena della Vittoria di BARI

21/10/2023 – Arena della Vittoria di BARI

18/01/2024 – Vitrifrigo Arena di PESARO (il debutto) – NUOVA DATA

20/01/2024 – Mediolanum Forum di MILANO – NUOVA DATA

25/01/2024 – Pala Alpitour di TORINO – NUOVA DATA

29/01/2024 – Arena Spettacoli PadovaFiere di PADOVA – NUOVA DATA

02/02/2024 – Unipol Arena di BOLOGNA – NUOVA DATA

08/02/2024 – Nelson Mandela Forum di FIRENZE – NUOVA DATA

13/02/2024 – Pala Sele di EBOLI – NUOVA DATA

I biglietti per le nuove date saranno disponibili in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club dalle ore 12.00 di giovedì 20 luglio. Dalle ore 12.00 di venerdì 21 luglio, invece, i biglietti saranno disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (info su www.friendsandpartners.it).

Radio partner ufficiali di aTUTTOCUORE: Radio Italia e Rai Radio2. Direzione artistica e regia teatrale portano la firma di Giuliano Peparini, che torna a collaborare con Baglioni, per la quarta volta, dopo tre straordinarie esperienze che hanno contribuito a ridefinire i concetti stessi di show musicale ed esibizione live: AL CENTRO (2018), IN QUESTA STORIA CHE È LA MIA (2021) e Dodici Note – TUTTI SU! (2022).

Foto di Angelo Trani