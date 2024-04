Tony Effe si conferma alla guida della chart album che vede tre new entry: Rhove, Il Volo e Beyoncé. Le Top Ten della settimana.

Settimana numero 14 del 2024 e consueta Top of the Music FIMI/Gfk con gli album e i singoli più venduti nel nostro paese. La nuova classifica (dati dal 29 marzo al 4 aprile) conferma il podio di sette giorni fa guidato da ‘ICON’ di Tony Effe. Il disco del rapper precede ‘I nomi del diavolo’ di Kid Yugi e ‘Radio Sakura’ di Rose Villain, rispettivamente in seconda e terza posizione.

La tripletta che segue i medagliati vede in corsa tre nuove entrate. Si tratta di ‘Popolari’ di Rhove (quarto posto) che precede ‘Ad Astra’ de Il Volo (quinti) e ‘Cowboy Carter’ di Beyoncé (#6). A completare la Top Ten troviamo, quindi, ‘Nei letti degli altri’ di Mahmood (#7), ‘X2VR’ di Sfera Ebbasta (#8), ‘E poi siamo finiti del vortice’ di Annalisa (#9). Chiude la rosa dei dieci dischi della settimana ‘La Divina Commedia’ di Tedua alla decima posizione.

Top 10 album settimana 14/2024

ICON – Tony Effe I nomi del diavolo – Kid Yugi Radio Sakura – Rose Villain Popolari – Rhove (NEW) Ad Astra – Il Volo (NEW) Cowboy Carter – Beyoncé (NEW) Nei letti degli altri – Mahmood X2VR – Sfera Ebbasta E poi siamo finiti nel vortice – Annalisa La Divina Commedia – Tedua

Spostandoci, invece, alla chart singoli (download + streaming) non si registrano nuove entrate ma solo alcuni slittamenti di posizione. A guidare la classifica della settimana 14 sono Rose Villain e Guè con il duetto Come un tuono (+2) seguiti da Geolier & Ultimo con L’ultima poesia (-1) e Lazza, terzo con 100 messaggi. Tuta gold di Mahmood chiude la week di FIMI al quarto posto precedendo Dopo le 4 di Tony Effe, Bresh & Tedua (#5) e Sinceramente di Annalisa (#6, stabile).

Nella seconda metà della Top Ten troviamo, poi, I p’ me, tu p’ te di Geolier, Miu Miu di Tony Effe, Casa mia di Ghali e infine La noia di Angelina Mango.

Top 10 singoli settimana 14/2024

Come un tuono – Rose Villain feat. Guè L’ultima poesia – Geolier & Ultimo 100 messaggi – Lazza Tuta gold – Mahmood Dopo le 4 – Tony Effe, Bresh & Tedua Sinceramente – Annalisa I p’ me, tu p’ te – Geolier Miu Miu – Tony Effe Casa mia – Ghali La noia – Angelina Mango

